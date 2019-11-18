الإثنين 18 نوفمبر 2019 الموافق 21 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الطوب الطفلي اليوم

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:00 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
طباعة
ترصد الدستور أسعار الطوب الطفلي اليوم في الأسواق، حيث تشهد أسعار الطوب الطفلي تغير ملحوظا بالأسعار بالسوق، في ظل تذبذب حركة الطلب علي مواد البناء والتشييد، ونرصد الأسعار كالتالى:

سجل الطوب "الأسمنتي المفرغ" مقاس 40×20×20 سنتيمترًا نحو 600جنيهًا للألف طوبة، والرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترًا نحو 530 جنيهًا للألف طوبة، وسجل سعر الطوب الأسمنتي المُصمت 25×12.5×6 سنتيمترًا نحو 470 جنيهًا للألف طوبة.

كما سجل سعر الطوب الطفلي 25×12×6.5 سنتيمتر نحو 470 جنيهًا للألف طوبة، وبلغ سعر الطوب الطفلي المثقب 25×12×13 سنتيمترًا نحو 890 جنيهًا، والرملي الوردي 25×12×6 سنتيمترًا 800 جنيه.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

ننشر أسماء مصابى برج كهرباء أوسيم

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الأرصاد: اليوم طقس معتدل.. والقاهرة 27 درجة

منذ حوالي 15 ساعة

"إعدام المسماري".. محطات في قضية "الواحات" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

"رجيم وليس إضرابًا".. سر امتناع نساء الإخوان عن العشاء داخل السجون

الصور

image description

بالصور .. نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم ماتروشكا بالمركز الثقافي الروسي

image description

اجتماع الوزراء بشأن تطوير سوق العتبة التاريخي

image description

استكمال أعمال الترميم بعزبة الأفراد بمطروح

image description

"التوعية بخطورة الإدمان" ندوة لطب المنصورة بمدرسة ثانوية

image description

انطلاق أعمال الجلسة الثالثة بمؤتمر شباب الدقهلية

الأكثر قراءة

ننشر أسماء مصابى برج كهرباء أوسيم

طوارئ فى الإسماعيلية بسبب الغاز.. و"البترول" تطمئن المواطنين

"رجيم وليس إضرابًا".. سر امتناع نساء الإخوان عن العشاء داخل السجون

صابرين.. رحلة خلع الحجاب بدأت بـ"الباروكة"

أيام زمان

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

اعترافات زير نساء سابق.. عبد المنعم ابراهيم يرد على 4 اتهامات

اعترافات صباح مع الكاهن: بولس ضحّى بالرهبنة من أجلي.. والأطرش علق صورتي على صدره 20 عامًا

اللحن الملعون.. 4 ملحنين و3 مطربين وفي الأخير ذهب إلى لبنان

ads

نجم الساعة

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

الصحة

التحول من السجائر إلى التدخين الاليكتروني أفضل للقلب

خلل جيني نادر يجعل الإنسان أكثر عرضة لموت القلب المفاجئ

الصيام المتقطع يحسن صحة مرضى القلب

كيف تُنقص وزنك فى الشتاء؟

الرئيس نيوز

الضرائب للصيدليات: لا "ضريبة مبيعات" على الأدوية بعد تطبيق "القيمة المضافة"

وزير الإسكان: 65 مليار جنيه استثمارات الإسكان في الصعيد خلال 5 سنوات

خاص| المالية تسعى لطرح "سندات بعملات آسيوية" للمرة الأولى في الأسواق الدولية

البرلمان يصوِّت "نداء بالاسم" على تعديلات إجراءات الطعن أمام النقض

منوعات

اليابان ترفع حالة التأهب بسبب تزايد النشاط الزلزالى

فيضان يهدد متحف وقبر شكسبير فى مسقط رأسه بإنجلترا

للمرة الأولى.. عرض 3 صور لإليزابيث الأولى منتصرة في متحف لندن

مرممون يحولون تمثال بوذا إلى "رسوم متحركة"

كشكول

بروتوكول تعاون بين معهد بحوث البترول وجامعة المنصورة (صور)

نائب وزير التعليم السابق لـ"شوقي": "الأوبن بوك" يفرض قيوداً لا داعي لها

3 طرق لحماية طفلك من التحرش الجنسي

اليوم.. "الموارد المائية..طموحات وتحديات" ندوة بـ"حقوق المنصورة"

إسلام سياسي

قتلى وجرحى جراء إطلاق نار خلال حفل خاص في كاليفورنيا الأمريكية

هل طالبت الإخوان من إيران المساعدة خلال عام 2014؟

بالوثائق.. كيف تخطط إيران للنفوذ في المنطقة العربية؟

"شيخ الكلتاوية السورية":ميلاد النبى هو عيدا للبشرية جمعاء

مقالات الرأي
د. منى حلمى
رمز ميكروفونات الصلاة
د.أحمد الخميسى
الشيف «شارب».. طريقة إعداد الثورة
عمرو خالد
يا حفيظ.. احفظنا
ماجد حبته
قطر.. مزاعم جديدة.. وتآمر جديد
المزيد

الثقافة

"مدينة الكتاب" تختتم فعاليات الدورة الثامنة في ميلان

"العمل التطوعى والتنمية "بثقافة البحر الأحمر

عزت القمحاوي: إيقاعي ريفي وأحب الكسل (حوار)

بالصور.. تدشين النسخة العربية من موسوعة "الأدب الكازاخى المعاصر"

صفحتنا ع الفيس بوك