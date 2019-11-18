ترصد الدستور أسعار الطوب الطفلي اليوم في الأسواق، حيث تشهد أسعار الطوب الطفلي تغير ملحوظا بالأسعار بالسوق، في ظل تذبذب حركة الطلب علي مواد البناء والتشييد، ونرصد الأسعار كالتالى:



سجل الطوب "الأسمنتي المفرغ" مقاس 40×20×20 سنتيمترًا نحو 600جنيهًا للألف طوبة، والرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترًا نحو 530 جنيهًا للألف طوبة، وسجل سعر الطوب الأسمنتي المُصمت 25×12.5×6 سنتيمترًا نحو 470 جنيهًا للألف طوبة.



كما سجل سعر الطوب الطفلي 25×12×6.5 سنتيمتر نحو 470 جنيهًا للألف طوبة، وبلغ سعر الطوب الطفلي المثقب 25×12×13 سنتيمترًا نحو 890 جنيهًا، والرملي الوردي 25×12×6 سنتيمترًا 800 جنيه.



وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.



وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.