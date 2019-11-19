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بالصور.. إنشاء نموذج لمدينة مرورية للطلاب بمدرسة بالغردقة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:00 ص
جريدة الدستور
كتب -علي عواد
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نفذت إحدى مدارس الغردقة نموذجًا مصغرًا لمدينة مرورية متكاملة لتعليم الأطفال قواعد المرور وكيفية الالتزام بها، وذلك كتجربة جديدة لغرس قيم وقواعد الالتزام لدى الأطفال منذ الصغر.

وبدأت التجربة داخل مدرسة حامد جوهر الرسمية للغات بالغردقة، عن طريق إنشاء نموذج لمدينة مرورية كاملة، لتدريب الأطفال على تنظيم المرور ووضع الإشارات والمطبات الصناعية، والعلامات الاسترشادية بمساعدة ضباط المرور وبحضور العميد محمد صلاح مدير مرور البحر الأحمر.

وقال العقيد محمد صلاح، مدير إدارة مرور البحر الأحمر، إن توعية الأطفال في صغرهم بضرورة الالتزام واتباع القواعد العامة يخرج جيلًا لديه قدر عالي من الكفاءة والاحترام للقواعد العامة، مشيرًا إلى أن التجربة بدأت بتوعية التلاميذ بما يرونه في الشارع، وهو عن طريق الشرح النظري لهم، ثم عرض نماذج عملية لهم عن طريق مشاركتهم في النموذج.

وأضاف مدير مرور البحر الأحمر، أثناء مشاركته بتطبيق التجربة، أنه تم تنفيذ التجربة المرورية للتلاميذ داخل فناء المدرسة، وذلك عن طريق إنشاء وتصميم مدينة مرورية حقيقية واختيار الأطفال لقيادة العربات الصغيرة، إلى جانب وضع أفراد من بينهم للقيام بدور رجل المرور، لافتًا إلى أن التجربة سيكون لها مردودًا فعالًا في تخريج جيل لدية وعي وحكمة وقدرة على الالتزام بالقواعد العامة.

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