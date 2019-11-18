البرلمان يصوت نداء بالاسم على تعديلات "الطعن أمام النقض" اليوم

يصوت مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الإثنين، نداء بالاسم على مشروع قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.



وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في جلسة أمس، إنه سيتم التصويت نداءً بالاسم على مشروع قانون اليوم ًما يستلزم الحضور مبكرًا، فى إشارة لمشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.



وشدد رئيس البرلمان بضرورة الحضور فى العاشرة صباحًا، مطالبًا رؤساء اللجان النوعية بتأجيل انعقاد اجتماعات اللجان لما بعد الجلسة العامة.