الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، شابين من محافظة رام الله والبيرة.



وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حازم خليفة، بعد أن داهمت منزله في مخيم الجلزون شمال رام الله.



وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اعتقلت شابا، لم تعرف هويته، بعد ان داهمت بناية سكنية في حي عين مصباح من مدينة رام الله.



وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في حي الإرسال من مدينة رام الله، ولم يبلغ عن وقوع اصابات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابا من بلدة عنبتا شرق طولكرم، وذكر مكتب نادي الأسير في طولكرم لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عمر ساري اعمر (24 عاما)، بعد ان داهمت منزله.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خمسة مواطنين وفتشت عدة منازل بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.



وأفادت مصادر أمنية ومحلية لــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل أمين سر حركة "فتح" بمنطقة الحرم الابراهيمي حازم أبو صبيح، ومن بلدة حلحول ومخيم العروب شمال الخليل اعتقلت محمد عيسى الزماعرة، وغسان حسن الشريف، ومن بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل اعتقلت المواطنين أحمد وقاسم المسالمة، واقتادتهم بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها الى جهة غير معلومة.



كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل بالمحافظة وفتشتها والحقت بمحتوياتها خرابا، عرف من أصحابها، الأسيران المحرران بلال أبو سنينة من مدينة الخليل، ومعروف أبو فارة من بلدة صوريف شمال غرب الخليل.



كما أفاد تقرير إخباري إسرائيلي اليوم الاثنين بأن قوات إسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية 17 فلسطينيا خلال مداهمات بالضفة الغربية.



وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، على موقعها الإلكتروني، أن المداهمات قامت بها قوات من الأمن الداخلي وحرس الحدود والشرطة.

ولم تذكر الصحيفة ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.



وتعتقل إسرائيل، بصورة شبه يومية، فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".