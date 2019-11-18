الإثنين 18 نوفمبر 2019 الموافق 21 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والخليل

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 08:46 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
طباعة
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، شابين من محافظة رام الله والبيرة.

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حازم خليفة، بعد أن داهمت منزله في مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اعتقلت شابا، لم تعرف هويته، بعد ان داهمت بناية سكنية في حي عين مصباح من مدينة رام الله.

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في حي الإرسال من مدينة رام الله، ولم يبلغ عن وقوع اصابات.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابا من بلدة عنبتا شرق طولكرم، وذكر مكتب نادي الأسير في طولكرم لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عمر ساري اعمر (24 عاما)، بعد ان داهمت منزله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خمسة مواطنين وفتشت عدة منازل بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل أمين سر حركة "فتح" بمنطقة الحرم الابراهيمي حازم أبو صبيح، ومن بلدة حلحول ومخيم العروب شمال الخليل اعتقلت محمد عيسى الزماعرة، وغسان حسن الشريف، ومن بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل اعتقلت المواطنين أحمد وقاسم المسالمة، واقتادتهم بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها الى جهة غير معلومة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل بالمحافظة وفتشتها والحقت بمحتوياتها خرابا، عرف من أصحابها، الأسيران المحرران بلال أبو سنينة من مدينة الخليل، ومعروف أبو فارة من بلدة صوريف شمال غرب الخليل.

كما أفاد تقرير إخباري إسرائيلي اليوم الاثنين بأن قوات إسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية 17 فلسطينيا خلال مداهمات بالضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، على موقعها الإلكتروني، أن المداهمات قامت بها قوات من الأمن الداخلي وحرس الحدود والشرطة.
ولم تذكر الصحيفة ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل، بصورة شبه يومية، فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

كيف تحصل على تمويل عقارى من بنك مصر؟

منذ يوم

7 قواعد لعقاب الأطفال دون صراخ أو ضرب

منذ حوالي 13 ساعة

الباز: عادل إمام من رموز الوطن وأضاف لقوة مصر الناعمة

منذ حوالي 21 ساعة

ممثل يتهم زوجته المذيعة بالجمع بين زوجين

الصور

image description

بالصور .. نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم ماتروشكا بالمركز الثقافي الروسي

image description

اجتماع الوزراء بشأن تطوير سوق العتبة التاريخي

image description

استكمال أعمال الترميم بعزبة الأفراد بمطروح

image description

"التوعية بخطورة الإدمان" ندوة لطب المنصورة بمدرسة ثانوية

image description

انطلاق أعمال الجلسة الثالثة بمؤتمر شباب الدقهلية

الأكثر قراءة

ننشر أسماء مصابى برج كهرباء أوسيم

طوارئ فى الإسماعيلية بسبب الغاز.. و"البترول" تطمئن المواطنين

"رجيم وليس إضرابًا".. سر امتناع نساء الإخوان عن العشاء داخل السجون

صابرين.. رحلة خلع الحجاب بدأت بـ"الباروكة"

أيام زمان

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

اعترافات زير نساء سابق.. عبد المنعم ابراهيم يرد على 4 اتهامات

اعترافات صباح مع الكاهن: بولس ضحّى بالرهبنة من أجلي.. والأطرش علق صورتي على صدره 20 عامًا

اللحن الملعون.. 4 ملحنين و3 مطربين وفي الأخير ذهب إلى لبنان

ads

نجم الساعة

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

الصحة

التحول من السجائر إلى التدخين الاليكتروني أفضل للقلب

خلل جيني نادر يجعل الإنسان أكثر عرضة لموت القلب المفاجئ

الصيام المتقطع يحسن صحة مرضى القلب

كيف تُنقص وزنك فى الشتاء؟

الرئيس نيوز

الضرائب للصيدليات: لا "ضريبة مبيعات" على الأدوية بعد تطبيق "القيمة المضافة"

وزير الإسكان: 65 مليار جنيه استثمارات الإسكان في الصعيد خلال 5 سنوات

خاص| المالية تسعى لطرح "سندات بعملات آسيوية" للمرة الأولى في الأسواق الدولية

البرلمان يصوِّت "نداء بالاسم" على تعديلات إجراءات الطعن أمام النقض

منوعات

اليابان ترفع حالة التأهب بسبب تزايد النشاط الزلزالى

فيضان يهدد متحف وقبر شكسبير فى مسقط رأسه بإنجلترا

للمرة الأولى.. عرض 3 صور لإليزابيث الأولى منتصرة في متحف لندن

مرممون يحولون تمثال بوذا إلى "رسوم متحركة"

كشكول

نائب وزير التعليم السابق لـ"شوقي": "الأوبن بوك" يفرض قيوداً لا داعي لها

3 طرق لحماية طفلك من التحرش الجنسي

اليوم.. "الموارد المائية..طموحات وتحديات" ندوة بـ"حقوق المنصورة"

اليوم.. انطلاق منتدى "سواعد الوطن" بجامعة الأزهر

إسلام سياسي

قتلى وجرحى جراء إطلاق نار خلال حفل خاص في كاليفورنيا الأمريكية

هل طالبت الإخوان من إيران المساعدة خلال عام 2014؟

بالوثائق.. كيف تخطط إيران للنفوذ في المنطقة العربية؟

"شيخ الكلتاوية السورية":ميلاد النبى هو عيدا للبشرية جمعاء

مقالات الرأي
د. منى حلمى
رمز ميكروفونات الصلاة
د.أحمد الخميسى
الشيف «شارب».. طريقة إعداد الثورة
عمرو خالد
يا حفيظ.. احفظنا
ماجد حبته
قطر.. مزاعم جديدة.. وتآمر جديد
المزيد

الثقافة

"مدينة الكتاب" تختتم فعاليات الدورة الثامنة في ميلان

"العمل التطوعى والتنمية "بثقافة البحر الأحمر

عزت القمحاوي: إيقاعي ريفي وأحب الكسل (حوار)

بالصور.. تدشين النسخة العربية من موسوعة "الأدب الكازاخى المعاصر"

صفحتنا ع الفيس بوك