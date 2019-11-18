خطاب وبهجات يتفقدان المحاور والطرق الرئيسية بـ6 أكتوبر

تفقد الدكتور عمرو خطاب مستشار وزير الإسكان والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع تنمية وتطوير المدن، المحاور والطرق الرئيسية والأعمال الصناعية عليها بمدينة 6 أكتوبر، واستمعوا للموقف التنفيذي لها.



رافقهمh خلالها المهندس شريف الشربينى رئيس الجهاز والمهندس خالد نايف نائب رئيس الجهاز للقطاع الشمالى والمهندس عادل فضل مدير إدارة الطرق بالجهاز.



بدأت الجولة التفقدية بالمرور على كوبري 2 ( شركة المقاولون العرب) وأعمال (شركة بتروجت) الدائرى الأوسطى واستعراض ما تم تنفيذه.



وأشاد مستشار الوزير بإنجاز الأعمال بالطريق الدائرى الأوسطى، موجهًا بزيادة معدل التنفيذ حتى تفى الشركة بإنهاء الأعمال فى الوقت المحدد لها.



وأوضح رئيس الجهاز أنه تم التركيز بإنهاء العمل بكوبرى2-2 وكوبري 2-3 كأجزاء من كوبري 2 باتجاه الطريق الدائرى الأوسطى.



وفى ختام الجولة أشاد خطاب وبهجات بالجهود المبذولة في تنفيذ الدائرى الأوسطى بالمدينة.