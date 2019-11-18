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مصر

الصحة: تشكيل غرفة عمليات مركزية للزمالة المصرية

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 08:15 ص
الصحة
الصحة
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية للزمالة المصرية في الوزارة برئاسة كل من الدكتورة سحر حلمي رئيس قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية والدكتور محمد فوزي نائب رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمدير التنفيذي للزمالة، بالإضافة إلى ممثلين عن الغرفة في جميع محافظات الجمهورية من أساتذة الجامعات، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، بهدف تذليل أى عقبات قد تواجه الأطباء الملتحقين بنظام التدريب الجديد، ولمتابعة المدربين بمستشفيات الزمالة وتوفير سكن لائق للأطباء واعتماد أماكن ومستشفيات جديدة ضمن برنامج الزمالة المصرية.

كما حرصت وزيرة الصحة والسكان على الاستماع إلى كافة استفسارات وأسئلة الأطباء، خلال اجتماعها أمس بعدد من شباب أطباء الدفعة التكميلية لحركة تكليف سبتمبر 2019،، أوضحت أنها تتفهم المخاوف والقلق الذى ينتاب شباب الأطباء حيال تطبيق البرنامج التدريبي الجديد لذا كان من الضروري توضيح الأمور حتى يطمئن كافة الأطباء على مستقبلهم، مؤكدة أنها لن تقبل أن يلحق أي ضرر بأبنائها الأطباء.

وأوضحت أن الطبيب سيحصل على التدريب بزمالة طب الأسرة لمدة 4 سنوات، كما يتم التدريب لمدة 3 أشهر بطوارئ المستشفى كمدة أساسية قبل الانتقال للوحدة الصحية للتدريب على كيفية التعامل مع كافة الحالات الطارئة، مضيفة أنه في حالة عدم إتاحة التخصص الذي يرغب به الطبيب يستطيع التقديم عليه في حركة التكليف القادمة وخلال تلك الفترة سيتم إلحاقه بزمالة طب الأسرة، كما لفتت إلي أن التخصصات المُلحة مثل زمالة "الطوارئ والتخدير والرعاية المركزة والحضانات" لن يتم إدراجهم للعمل بنظام دوري في الوحدات وذلك وفقًا لمعايير الاعتماد.

وأشارت إلى أن الطبيب سيختار تخصص دراسته بالزمالة حسب المجموع وحسب التخصصات المتاحة، مشيرة إلى أنه يحق للطبيب تغيير التخصص إذا رغب خلال عام، وتحتسب له المدة التي قضاها سابقًا ضمن البرنامج في حال اختياره تخصص يندرج تحت مظلة التخصص العام، وفي حالة الرغبة في تغيير التخصص إلي تخصص آخر لا تحتسب المدة التي قضاها بالتخصص السابق، وفي حال عدم اختيار تخصص معين يتم إلحاقه بتخصص طب الأسرة.

وأضافت أنه من أساسيات اعتماد المستشفيات ببرنامج الزمالة المصرية وجود استشاريين معتمدين وقاعات تدريب مجهزة، مؤكدة أن الأطباء هم أساس استمرار نجاح النظام الجديد، حيث أن النجاح الذي حققته مبادرة "100 مليون صحة" ومشروع التأمين الصحي الشامل كان نتيجة لإصرار القائمين عليهما.

كما أكدت أنه يحق للأطباء الذين لم يسجلوا من الدفعة التكميلية لحركة تكليف سبتمبر 2019 ببرنامج الزمالة المصرية، التسجيل مرة أخرى على موقع التسجيل الإلكتروني، خلال فترة التظلمات، مضيفة أن الأطباء الملتحقين بالخدمة العسكرية لن يتم توزيعهم على وحدات الرعاية الأساسية ضمن برنامج الزمالة لقضاء فترة التدريب وتقديم الخدمة الطبية خلال تواجدهم في الخدمة العسكرية، ويحق لهم اختيار المحافظات التي يتم توزيعهم عليها بعد الانتهاء من مدة الخدمة العسكرية.

وتابعت الوزارة أنها تعمل على تحقيق المساواة لجميع الأطباء من خلال إلحاقهم بالزمالة المصرية وتوفير فرص تعليمية مساوية لهم، داعية الأطباء إلي السعي وبذل الجهد لخلق الفرص المتميزة والسعي لتطوير مهاراتهم وقدراتهم والإطلاع الدائم، حيث سيتم توفير"تابلت" لكل طبيب ليتمكن من خلاله التعلم عن طريق منصة التعليم الإلكترونية المتاحة بالتعاون مع بنك المعرفة، كما سيتم توفير خدمة wifi"" بالمستشفيات وبالسكن الخاص بالأطباء.

كما أوضحت أنه لم يتم تغيير نظام التكليف أو نظام الزمالة المصرية المطبق منذ سنوات، ولكن تم زيادة عدد الأماكن المعتمدة والمدربين المعتمدين، لاستيعاب كافة الخريجين فور تكليفهم.

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