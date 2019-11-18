مفقفودون.. "علاء" متغيب عن أسرته فى المنيا

انطلاقًا من الدور الإنساني الذي تقوم به "الدستور" لقرائها، خُصصت هذه المساحة لمشاركة كل من فقد فردا من عائلته، ولم يعرف مكانه بنشر صورهم؛ لنحاول الوصول إلى أكبر عدد أملًا في الوصول إليهم.



الاسم: خليفة عاشور خليفة، وشهرته: علاء.

العنوان: محافظة المنيا مركز سمالوط البلد.

مكتوب على يديه اليمنى اسمه.

تليفون: 01111784273، 01030310214.

متغيب من 7/ 1/ 2014، لا يستطيع التكلم والحديث.

تم تحرير محضر في قسم مركز شرطة سمالوط بمحافظة المنيا.