الأرصاد: اليوم طقس معتدل.. والقاهرة 27 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا، مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.



كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والبحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية شرقا.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.



وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:-



الصغرى العظمى

القاهرة 17 27

شبين الكوم 18 26

طنطا 18 26

دمنهور 18 27

الإسكندرية 18 27

بلطيم 19 25

مطروح 15 25

السلوم 16 24

سيوة 13 25

بورسعيد 22 24

دمياط 21 24

الزقازيق 19 26

الإسماعيلية 18 27

السويس 18 27

العريش 17 26

رفح 15 25

رأس سدر 17 27

نخل 08 24

نويبع 21 26

طابا 19 25

كاترين 09 20

الطور 18 26

شرم الشيخ 22 27

الغردقة 20 28

مرسى علم 21 27

الفيوم 18 27

بني سويف 18 27

المنيا 15 26

أسيوط 14 27

سوهاج 16 27

قنا 16 28

الأقصر 15 28

أسوان 16 29

أبوسمبل 17 28

الوادي الجديد 17 28

شلاتين 20 27

أبورماد 20 27

حلايب 21 25

رأس حدربة 21 25.