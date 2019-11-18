كوريا الجنوبية تمنح تأشيرة إلكترونية للمهنيين الصناعيين الأجانب

تعتزم وزارة العدل بكوريا الجنوبية تطبيق نظام إصدار التأشيرة الإلكترونية للمهنيين الأجانب من أجل تعزيز القدرة التنافسية لصناعات المواد وقطع الغيار والمعدات.



أوضحت الوزارة اليوم الاثنين أنها تخطط لتبسيط إجراءات دعوة المهنيين الأجانب، إلا أنها ستشدد الإجراءات بالنسبة للشركات التي عليها مآخذ غير أخلاقية، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجديدة.



يذكر أن كوريا الجنوبية لا تمنح حاليا تأشيرة إلكترونية إلا للأجانب ذوي القدرات الخاصة الذين يحصلون على التأشيرات من فئة "إي"، مثل الأستاذ (E-1) والبحث (E-3) ونقل التكنولوجيا (E-4) والعمالة المهنية (E-5) والأنشطة المعنية (E-7).



ويمكن تقديم طلب التأشيرة الإلكترونية والحصول عليها بدون زيارة إلى بعثة دبلوماسية في الخارج.



وبالنسبة لتأشيرة الأنشطة المعينة (E-7)، فإنها تمنح حاليا للأجانب الذين يحصلون على رسالة توصية التوظيف في صناعة العلوم والتكنولوجيا المتقدمة من وزارة التجارة والصناعة والطاقة. لكن سيتم توسيع نطاق تطبيق التأشيرة الإلكترونية لتأشيرة E-7 إلى صناعات المواد وقطع الغيار والمعدات.



وسيتم تقليل فترة فحص طلب التأشيرة الإلكترونية بشكل كبير من 30 يوما إلى أسبوع.



وستحظر وزارة العدل دعوة المهنيين الأجانب أو تمديد فترة إقامتهم للشركات التي لم تدفع الضرائب الوطنية والمحلية.