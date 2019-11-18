الإثنين 18 نوفمبر 2019 الموافق 21 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

"فورد ضد فيرارى" يتصدر إيرادات السينما فى أمريكا الشمالية

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:18 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
تصدر فيلم الحركة والسيرة الذاتية الجديد "فورد ضد فيراري" (فورد في فيراري) إيرادات السينما بأمريكا الشمالية مطلع الأسبوع محققا 31 مليون دولار.

والفيلم بطولة مات ديمون وكريستيان بيل وجون بيرنثال وكاترينا بالف ومن إخراج جيمس مانجولد.

وتراجع فيلم المغامرات الحربي التاريخي (ميدواي) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع محققا 8.8 مليون دولار.

والفيلم بطولة وودي هارلسون ولوك إيفانز وماندي مور وباتريك ويلسون ومن إخراج رولان إيمريتش.

واحتل فيلم الحركة والمغامرات الجديد "ملائكة تشارلي" (تشارليز أنجيلز) المركز الثالث بإيرادات بلغت 8.6 مليون دولار.

والفيلم بطولة كريستين ستيوارت ونعومي سكوت وايلا بالنسكا واليزابيث بنكس وسام كلافلن وباتريك ستيورات ومن إخراج اليزابيث بنكس.

وتراجع الفيلم الكوميدي العائلي "اللعب بالنار" (بلاينج ويذ فاير) من المركز الثالث إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 8.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة جون سينا وكيجان-مايكل كي وبريانا هيلدبراند ومن إخراج أندي فيكمان.

وتراجع الفيلم الكوميدي الرومانسي "عيد الميلاد الأخير" ( لاست كريسماس) من المركز الرابع إلى المركز الخامس مسجلا 6.7 مليون دولار.

والفيلم بطولة إيما تومسون وجريج وايز وهنري جولدنج وميشيل يوه ومن إخراج بول فيج.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

الباز: عادل إمام من رموز الوطن وأضاف لقوة مصر الناعمة

منذ حوالي 17 ساعة

ننشر أسماء مصابى برج كهرباء أوسيم

منذ حوالي 14 ساعة

"إعدام المسماري".. محطات في قضية "الواحات" (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

بـ"مايوه بكينى".. صوفينار فى أحدث جلسة تصوير على شاطئ البحر

الصور

image description

بالصور .. نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم ماتروشكا بالمركز الثقافي الروسي

image description

اجتماع الوزراء بشأن تطوير سوق العتبة التاريخي

image description

استكمال أعمال الترميم بعزبة الأفراد بمطروح

image description

"التوعية بخطورة الإدمان" ندوة لطب المنصورة بمدرسة ثانوية

image description

انطلاق أعمال الجلسة الثالثة بمؤتمر شباب الدقهلية

الأكثر قراءة

ننشر أسماء مصابى برج كهرباء أوسيم

طوارئ فى الإسماعيلية بسبب الغاز.. و"البترول" تطمئن المواطنين

"رجيم وليس إضرابًا".. سر امتناع نساء الإخوان عن العشاء داخل السجون

صابرين.. رحلة خلع الحجاب بدأت بـ"الباروكة"

أيام زمان

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

اعترافات زير نساء سابق.. عبد المنعم ابراهيم يرد على 4 اتهامات

اعترافات صباح مع الكاهن: بولس ضحّى بالرهبنة من أجلي.. والأطرش علق صورتي على صدره 20 عامًا

اللحن الملعون.. 4 ملحنين و3 مطربين وفي الأخير ذهب إلى لبنان

ads

نجم الساعة

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

الصحة

كيف تُنقص وزنك فى الشتاء؟

أطعمة تساعد على التركيز فى الدراسة

7 عادات يومية تحمى البشرة من الجفاف في الشتاء

دراسة تكشف عن أفضل عادة تقلل خطر الأزمات القلبية

الرئيس نيوز

سفير أثيوبيا بمصر: "متفائل بمفاوضات سد النهضة الأخيرة"

لليوم الـ32 .. اللبنانيون يواصلون الاحتجاج فى الساحات والميادين

على أنغام تسلم الأيادى.. الجالية المصرية تستقبل السيسى فى ألمانيا

"عون": اكتشفنا مخدرات بحوزة بعض المتظاهرين.. ونرفض إغلاق الطرق

منوعات

"حسام" يعيد تراث لاعيبة زمان بفيديوهات نادرة: مظلومين في زمن اليوتيوب (فيديو)

أفضل 6 مناطق سياحية للاستجمام حول العالم

العثور على رسومات لوحوش عملاقة ومرعبة في بيرو (صور)

مدينة صربية ترد الجميل لمورينيو

كشكول

بالصور.. افتتاح معرض الطفولة السنوي لمديرية الجيزة التعليمية

بلاغ يتهم معلمة بضرب تلميذ في الصف الثاني الابتدائي بالأقصر

ننشر توصيات مؤتمر الأهرام السنوي الأول للدواء

" زكى" نائبًا لرئيس جامعة قناة السويس

إسلام سياسي

"شيخ الكلتاوية السورية":ميلاد النبى هو عيدا للبشرية جمعاء

كاردينال صقلية يشيد بجهود الأزهر وإمامه الأكبر في نشر التسامح

بمناسبة المولد النبوى..."صوفية بلاد الشام" ينظمون احتفالية دينية بالجامع الكبير

رعب إخواني من تغير سياسات بريطانيا مع الجماعة

مقالات الرأي
د. منى حلمى
رمز ميكروفونات الصلاة
د.أحمد الخميسى
الشيف «شارب».. طريقة إعداد الثورة
عمرو خالد
يا حفيظ.. احفظنا
ماجد حبته
قطر.. مزاعم جديدة.. وتآمر جديد
المزيد

الثقافة

"العمل التطوعى والتنمية "بثقافة البحر الأحمر

عزت القمحاوي: إيقاعي ريفي وأحب الكسل (حوار)

بالصور.. تدشين النسخة العربية من موسوعة "الأدب الكازاخى المعاصر"

محمد السيد إسماعيل: "حياة كسرد متقطع" كشفت عبقرية أمجد ناصر

صفحتنا ع الفيس بوك