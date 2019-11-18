أمريكا تدين "الاستخدام غير المبرر للقوة" فى هونج كونج

قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة أدانت "الاستخدام غير المبرر للقوة" في هونج كونج ودعت بكين إلى حماية الحرية هناك.



وأضاف المسؤول: "ندين الاستخدام غير المبرر للقوة ونحث كل الأطراف على الامتناع عن العنف وإجراء حوار بناء"، ومثلما قال الرئيس إن "الولايات المتحدة تتوقع احترام بكين لالتزاماتها بموجب الإعلان الصيني البريطاني المشترك وحماية الحرية والنظام القضائي وأسلوب الحياة الديمقراطي بهونج كونج".



ودعت الشرطة في بيانها من وصفتهم بمثيري الشغب إلى الكف عن استخدام أسلحة قاتلة في مهاجمة أفراد الشرطة، ملوحة باللجوء إلى استخدم القوة، بما في ذلك الرصاص الحي، إذا لزم الأمر.



وصدر بيان الشرطة عقب اشتباكات جديدة خارج إحدى الجامعات في وسط هونج كونج حيث احتمى محتجون وراء دروع يدوية الصنع ورشقوا قوات الأمن بالقنابل الحارقة، في مواجهة تسببت في إغلاق معبر يربط بين أنفاق حيوية.