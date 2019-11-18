صعود الأسهم اليابانية فى نهاية جلسة التعاملات الصباحية

صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين.



وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 47.63 نقطة أو ما يعادل 27.0% ليصل إلى 79.23366 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية.



كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 39.0 نقطة، أو02.0%، ليصل إلى 06.1697 نقطة.



وقد ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات مساء الجمعه، لكنها شهدت خسائر على الصعيد الأسبوعي مع استيعاب المستثمرين للتطورات التجارية.



ويستمر المستثمرون في مراقبة التطورات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث صرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو بالأمس بأن واشنطن تقترب من إتمام صفقة تجارية مع الصين.



وعلى مدى الأسبوع الجاري، ظل المستثمرون على هامش التداولات وسط عدم اليقين حول موقف الولايات المتحدة والصين في المفاوضات التجارية.



وفي سياق التطورات الاقتصادية، أظهرت بيانات أن الإنتاج الصناعي في اليابان ارتفع بنسبة 1.7 % خلال شهر سبتمبر الماضي بالقراءة النهائية وهو أعلى من التقديرات الأولية البالغة 1.4 %.