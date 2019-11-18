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مصر

ننشر منصة تواصل المواطنيين مع بوابة العمرة المصرية

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 04:57 ص
جريدة الدستور
رامى حسين
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بدأت الشركات التي لها أحقية في تنظيم رحلات العمرة والتي تبلغ عدد 1833 شركة، في وضع برامجها للعمرة على بوابة العمرة المصرية، وإنهاء كافة الإجراءات على البوابة والتي تتم لأول مرة خلال هذا العام، والتي تأتي في إطار ميكنة إجراءات الحج والعمرة بمصر لتتواكب مع نظيرتها في المملكة العربية السعودية.

وحصلت "الدستور" على صور من الموقع الإلكتروني التي يستطيع من خلالها راغبي حجز رحلة العمرة من المواطنين من التعامل من خلاله باستخدام بطاقة الرقم القومي، فيمكن لهم الدخول عبر لينك "https:umrah.eg"، والذي يتيح لهم التأكد من الشركة التي قام بالحجز معها موجودة ضمن الشركات على الموقع بالإضافة إلى التعرف على برامج شركات السياحة.

وبعد قيام المواطن بالحجز يستطيع من خلال رقم جواز السفر معرفة سير البرنامج وكافة التفاصيل عنه ومتابعة مراحل إتمام الإجراءات.

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