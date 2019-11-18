"السياحة" تراجع الاشتراطات الصحية لـ240 فندقا قبل الموسم الشتوى

كشف عبدالفتاح العاصي، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الرقابة على الفنادق والمنشآت السياحية، أن لجان وزارة السياحة قد انتهت من تفتيش 240 فندقًا بكافة المقاصد السياحية خلال الأسبوع الماضي.



وأضاف "العاصي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن لجان الوزارة اهتمت بالصحة والسلامة الغذائية للأغذية والمشروبات المقدمة السائحين، بالإضافة إلى مراجعة الاشتراطات الصحية والفنية بالفنادق، موضحًا أن التفتيش أسفر عن اهتمام عدد كبير من الفنادق بهذه الاشتراطات أما الفنادق التي وجدنا لديها بعض القصور وغير المقبولة بالنسبة لنا فيتم التواصل أسبوعيًا معهم وتم إعطائهم مهلة 3 أشهر لمعالجة القصور ورفع من معدلات الجودة المقدمة للسائح.



وأوضح أن لجان وزارة السياحة تقوم بالتفتيش الدوري على الفنادق؛ للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية التي أقرتها المنظمات الدولية للسياحة.