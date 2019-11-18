"الحركة الوطنية" بالإسكندرية يناقش خطة انتخابات المحليات

عقدت، مساء أمس، لجنة تيسير أعمال حزب الحركة الوطنية بمحافظة الإسكندرية، بحضور أحمد عبد العليم الهلباوي منسق اللجنة، ومحمود أبو زيد عضو اللجنة، ورشا مصطفي القشيري عضو اللجنة.



وبدأت اللجنة بمناقشة عدة أمور، منها تشكيل لجنة طلبات ترشيح المحليات برئاسة أمينة فراج، وعضوية جورج جبرة، وإجلال محمد، ومنال محمد عضو، كما تمت مناقشة خطة أمانة المرأة للمرحلة المقبلة، وعمل دورات إنتاجية وتنموية لها.



كما تمت مناقشة خطة التدريب والتثقيب مع بدء الدورات من السبت المقبل لمدة ٥ أيام، وتشمل دورة تثقيف سياسي، والعمل على بدء تحديد ميعاد مع محافظ الإسكندرية، وتشكيل وفد لزيارته لمناقشته في بعض الأمور الخاصة بالمواطن في المحافظة.