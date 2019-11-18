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سياسي

"الحركة الوطنية": التمثيل البرلمانى القادم سيضم جميع الأحزاب

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:49 ص
جريدة الدستور
حسين العمدة
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قال حاتم الدالي، عضو الهيئة العليا بحزب الحركة الوطنية، إن مناقشة تحالف الأحزاب المصرية لوثيقة إعداد لجنة خاصة بمتابعة الانتخابات أمر مهم وحتمي وسيكون له عظيم الأثر في الفترة المقبلة، لما ستشهده من مصر من أحداث وفعاليات متعلقة بالعملية الانتخابية.

وأوضح "الدالي"، خلال اجتماع، مساء أمس، الخاص بلجنة الانتخابات بالتحالف الأحزاب المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد، وتيسير مطر أمين عام التحالف ورئيس حزب إرادة جيل، أن التحالف لا يتوان عن التعاون في مثل هذه القضايا التى تمس المواطن المصري، مؤكدًا على ضرورة التواجد في التمثيل البرلماني القادم لكل الأحزاب التي تمثل المواطن المصري.

وأشاد عضو الهيئة العليا بحزب الحركة الوطنية، بجهود تحالف الأحزاب المصرية الذي يمثل بيت العائلة وما يقدمه من خدمات من شأنها النهوض بالمجتمع وبناء الإنسان ورفع درجة الوعي بالمشاركة السياسية والبرلمانية والمجتمعية.

جدير بالذكر، أن لجنة الانتخابات بتحالف الأحزاب المصرية عقدت أول اجتماعاتها، مساء أمس، برئاسة اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية، والمهندس تيسير مطر أمين عام التحالف ورئيس حزب إرادة جيل، وبحضور المجلس الرئاسي للتحالف الممثل في رؤساء الـ40 حزب، وذلك لمناقشة الاستعدادات للانتخابات المقبلة.

حضر الاجتماع، محمد المنصوري رئيس حزب الأحرار الدستوريين، وشريف السيد رئيس حزب النصر، وطارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، ومحمود فرغل رئيس حزب العدالة الاجتماعية، ومدحت حسين رئيس حزب أبناء مصر، وعلى فريج رئيس حزب العربي، وكمال حسين رئيس حزب الريادة، وحسن ترك رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، ورجب هلال حميدة نائب رئيس حزب إرادة جيل، ومحسن أبو سعدة ممثل عن حزب العمل، ومحمد نافع ممثل عن حزب المصريين، ومحمد الشوربجي ممثل عن حزب مصر بلدي، ومحمد راضي وحسن صلاح ممثلين عن حزب حقوق الإنسان والمواطنة، والسيد رمزي ممثل عن حزب السادات، والسيد سلامة ممثل عن حزب النصر، ومحمد رفعت ممثل عن حزب الخضر المصري، ونصر عبد الله وأحمد نصر ممثلين عن حزب صوت مصر.

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