السكك الحديد توضح أهمية الأفلام الدعائية فى توعية المواطنين

كشف المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، عن عرض الأفلام الدعائية الخاصة بتوعية المواطنين تجاه بعض العادات الخاطئة التي يقومون بها في هيئة السكة الحديد، خلال الشهر الجاري.



وأضاف "رسلان"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن عرض الأفلام سيكون له صدى واسع؛ نظرًا لأنه سيتم عرضها في منصات إعلامية متعددة، وهو ما يساعد في تقليل الوقائع الخاطئة للمواطنين، مثل عبور المزلقان أثناء غلقه، إلى جانب استقلال المرفق بدون دفع قيمة التذكرة.



وأشار رئيس هيئة السكة الحديد، إلي أنه من ضمن النوعيات التى تتضمنها تلك الأفلام توضيح خطورة التسطح على العربات والجلوس بين الفواصل، وكذلك الوقوف على أبواب القطارات.