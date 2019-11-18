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اقتصاد

أسعار الرخام اليوم.. "الجلالة سادة" بـ145 جنيهًا للمتر

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:03 ص
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
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شهدت أسعار الرخام ارتفاعًا ملحوظًا، صباح اليوم الإثنين، لعدة أسباب أهمها "النقل والنولون"، من خلال ارتفاع أسعار المواد البترولية.

ورصد "الدستور"، خلال جولة ميدانية بمصانع الرخام في شق الثعبان، أسعار الرخام، حيث تراوح سعر المتر الطولي ما بين 55 و75 جنيهًا؛ حسب عبدالحميد حسان، صاحب ورشة رخام.

وتراوح سعر متر الرخام الجلالة سادة فاتح ما بين 145 و210 جنيهات، في حين تراوح سعر متر الرخام الجلالة ما بين 135 و190 جنيهًا، ومتر الجلالة روز بين 125 و175 جنيهًا، وسعر رخام الجلالة فص بين 210 و280 جنيهًا للمتر.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

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