الإثنين 18 نوفمبر 2019 الموافق 21 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار التكييفات اليوم.. "شارب 1.5 حصان" بـ6900 جنيه

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:00 ص
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
طباعة
شهدت الأسواق المحلية، صباح اليوم الإثنين، استقرارًا في أسعار الأجهزة الكهربائية، ورصد "الدستور" أهم السلع التي يحتاجها المواطنون خلال موسمي الصيف والشتاء، ومنها أجهزة التكييف.

وسجل سعر تكييف شارب 1.5 حصان بلازما- بارد وساخن- 6900 جنيه، فيما سجل سعر شارب 2.25 حصان إسبليت- بارد وساخن- استاندرد 12550 جنيهًا، وشارب 3 أحصنة ديجيتال إسبليت- بارد وساخن- بريميم 12550 جنيهًا، وتكييف تورنيدو 1.5 حصان إسبليت بارد بسعر 6700 جنيه.

بينما سجل سعر تكييف يونيون إير- ساخن وبارد- 1.5 حصان 6.555 جنيه، وسجل سعر تكييف كاريير 53KHCT-12 إسبليت بارد فقط 1.5 حصان 7500 جنيه.

وقال المهندس منصور حسين، إخصائي تبريد وتكييف بأحد التوكيلات التجارية لصيانة التكييفات، إنه تجب مراعاة عدة عوامل قبل شراء التكييف وكيفية التعامل معه، من أهمها: اختيار التكييف المناسب لمساحة وحجم الغرفة، بحيث لا تقل سعة حصان التكييف عن مساحة الغرفة، مع تجنب شراء الأنواع غير المعروفة، والأنواع التي ليس لها قطع غيار وصيانة.

وأشار حسين إلى أنه يجب بعد شراء التكييف المناسب ضبط حرارته على درجة متوسطة مثل 21 درجة، لتقليل استهلاك الكهرباء والمحافظة على عمر التكييف، مع التنظيف المستمر لفلتر الهواء كل فترة؛ للعمل على زيادة كفاءة التكييف.

وأوضح أن كل مساحة لها سعة محددة من الأحصنة، وعلى سبيل المثال:

- تكييف 1 حصان يحتاج مساحة غرفة 8 أمتار مربعة.
- تكييف 1.5 حصان يحتاج إلى مساحة غرفة 12 مترًا مربعًا.
- تكييف 2.5 حصان يحتاج إلى مساحة غرفة 20 مترًا مربعًا.
- تكييف 3 حصان يحتاج إلى مساحة غرفة 23 مترًا مربعًا.
- تكييف 4 حصان يحتاج إلى مساحة غرفة 30 مترًا مربعًا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

بعد الثأر من "المسماري".. الباز: لترقد أرواح الشهداء في سلام

منذ حوالي 8 ساعات

الباز عن انخفاض أسعار السلع: "الإصلاح الاقتصادي مش فنكوش"

منذ حوالي 8 ساعات

الباز: عادل إمام من رموز الوطن وأضاف لقوة مصر الناعمة

منذ حوالي 8 ساعات

"رجيم وليس إضرابًا".. سر امتناع نساء الإخوان عن العشاء داخل السجون

الصور

image description

بالصور .. نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم ماتروشكا بالمركز الثقافي الروسي

image description

اجتماع الوزراء بشأن تطوير سوق العتبة التاريخي

image description

استكمال أعمال الترميم بعزبة الأفراد بمطروح

image description

"التوعية بخطورة الإدمان" ندوة لطب المنصورة بمدرسة ثانوية

image description

انطلاق أعمال الجلسة الثالثة بمؤتمر شباب الدقهلية

الأكثر قراءة

ننشر أسماء مصابى برج كهرباء أوسيم

"رجيم وليس إضرابًا".. سر امتناع نساء الإخوان عن العشاء داخل السجون

صابرين.. رحلة خلع الحجاب بدأت بـ"الباروكة"

"بلطجة الإعلامي المزيف".. القصة الكاملة لفيديوهات أحمد البحقيري المسيئة

أيام زمان

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

اعترافات زير نساء سابق.. عبد المنعم ابراهيم يرد على 4 اتهامات

اعترافات صباح مع الكاهن: بولس ضحّى بالرهبنة من أجلي.. والأطرش علق صورتي على صدره 20 عامًا

اللحن الملعون.. 4 ملحنين و3 مطربين وفي الأخير ذهب إلى لبنان

ads

نجم الساعة

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

الصحة

كيف تُنقص وزنك فى الشتاء؟

أطعمة تساعد على التركيز فى الدراسة

7 عادات يومية تحمى البشرة من الجفاف في الشتاء

عادة يومية تحميك من الاكتئاب الوراثي

الرئيس نيوز

سفير أثيوبيا بمصر: "متفائل بمفاوضات سد النهضة الأخيرة"

لليوم الـ32 .. اللبنانيون يواصلون الاحتجاج فى الساحات والميادين

على أنغام تسلم الأيادى.. الجالية المصرية تستقبل السيسى فى ألمانيا

"عون": اكتشفنا مخدرات بحوزة بعض المتظاهرين.. ونرفض إغلاق الطرق

منوعات

"حسام" يعيد تراث لاعيبة زمان بفيديوهات نادرة: مظلومين في زمن اليوتيوب (فيديو)

العثور على رسومات لوحوش عملاقة ومرعبة في بيرو (صور)

مدينة صربية ترد الجميل لمورينيو

"آبل نيوز بلس" تفشل في جذب أعداد كبيرة من القراء

كشكول

بالصور.. افتتاح معرض الطفولة السنوي لمديرية الجيزة التعليمية

بلاغ يتهم معلمة بضرب تلميذ في الصف الثاني الابتدائي بالأقصر

ننشر توصيات مؤتمر الأهرام السنوي الأول للدواء

" زكى" نائبًا لرئيس جامعة قناة السويس

إسلام سياسي

"شيخ الكلتاوية السورية":ميلاد النبى هو عيدا للبشرية جمعاء

كاردينال صقلية يشيد بجهود الأزهر وإمامه الأكبر في نشر التسامح

بمناسبة المولد النبوى..."صوفية بلاد الشام" ينظمون احتفالية دينية بالجامع الكبير

رعب إخواني من تغير سياسات بريطانيا مع الجماعة

مقالات الرأي
د. منى حلمى
رمز ميكروفونات الصلاة
د.أحمد الخميسى
الشيف «شارب».. طريقة إعداد الثورة
عمرو خالد
يا حفيظ.. احفظنا
ماجد حبته
قطر.. مزاعم جديدة.. وتآمر جديد
المزيد

الثقافة

"العمل التطوعى والتنمية "بثقافة البحر الأحمر

عزت القمحاوي: إيقاعي ريفي وأحب الكسل (حوار)

بالصور.. تدشين النسخة العربية من موسوعة "الأدب الكازاخى المعاصر"

محمد السيد إسماعيل: "حياة كسرد متقطع" كشفت عبقرية أمجد ناصر

صفحتنا ع الفيس بوك