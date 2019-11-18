أسعار النفط اليوم.. "برنت" بـ63.35 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، إلى نحو 2% مقارنة بتداولات الأسبوع الماضى للتداول، وذلك بفضل دعم زيادة المعروض ومخزونات الخام الأمريكي.



وارتفع خام برنت نحو 1.04 دولار أي ما يعادل 1.8% ليسجل 63.35 دولار للبرميل، كما زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 95 سنتًا، أي ما يعادل 1.9%، ليسجل 57.79 دولار للبرميل.



وكان تقرير وكالة الطاقة الدولية الشهري، الذي نشر الخميس الماضي، أثر سلبًا على الأسعار، إذ أشارت تقديرات الوكالة إلى أن نمو المعروض من خارج أوبك سيقفز إلى 2.3 مليون برميل يوميًا العام المقبل، مقارنة مع 1.8 مليون برميل يوميًا في 2019، وعزت ذلك إلى إنتاج الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج وجيانا.



وقالت أوبك، إن الطلب على نفطها سيبلغ في المتوسط 29.58 مليون برميل يوميًا في العام المقبل، بما يقل 1.12 مليون برميل يوميًا عن مستواه في 2019، مما يشير إلى فائض بنحو 70 ألف برميل يوميًا في 2020.