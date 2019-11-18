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مصر

"نظافة السكة الحديد": رفع الحد الأدنى للأجور مع بداية العام الجديد

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:31 ص
جريدة الدستور
علا غزال
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قال المهندس رفعت حتاتة، رئيس شركة النظافة والخدمات المتكاملة، إن تطبيق الحد الأدني للأجور داخل الشركة بداية من العام الجديد سيساهم في رفع كفاءة العمال داخل الشركة بصورة كبيرة، وهو ما سينعكس بصورة إيجابية على طبيعة العمل داخل الشركة.

وأضاف"حتاته"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن عمال شركة النظافة يقع على عاتقهم حمل كبير للغاية؛ وذلك بسبب طبيعة عملهم التي تتطلب توفير أعلى مستوى من النظافة داخل القطارات والمحطات حتى لا يتسبب الأمر في إزعاج المواطنين، لذا هناك حرص بصورة مستمرة على منحهم حقوقهم حتى يقوموا بواجباتهم تجاه المواطنين.

وأوضح رئيس شركة النظافة والخدمات المتكاملة، أنه يتم توفير كافة الإمكانيات التي يحتاجها عمال النظافة داخل الشركة، وذلك للوصول إلى أعلى مستوى من الخدمة سواء فى القطارات أو المحطات.

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