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الكرازة

البابا تواضروس يترأس سيمنار المجمع المقدس.. اليوم

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:26 ص
جريدة الدستور
مونيكا جرجس-ماريان رسمي
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يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، اجتماعات سيمنار المجمع المقدس، بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.

ويأتي ذلك تزامنًا مع الاحتفال بعيد جلوسه السابع على السدة المرقسية.

ووفقا مصادر كنسية فإن ذلك يأتي لـ"الأسقف والكاهن بين الأبوة والبنوة" على طاولة سيمنار المجمع المقدس.

ويستمر اجتماعات سيمنار المجمع المقدس حتى الخميس المقبل.

فيما تعقد لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، لقاءً لأعضاء لجان العلاقات العامة بإيبارشيات الكرازة المرقسية والقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية.

ويقام اللقاء بمركز مارمرقس بمدينة نصر، يومي الجمعة والسبت 22 و23 نوفمبر الجاري.

وأرسلت سكرتارية اللجنة، خطابات للجان الفرعية بالإيبارشيات لإبلاغهم بموعد ومكان اللقاء.

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