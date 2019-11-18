الإثنين 18 نوفمبر 2019 الموافق 21 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سفير إثيوبيا للمصريين: نقدر نوصل لاتفاق بدون "طرف رابع"

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 12:31 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
طباعة
أعرب السفير دينا مفتي، سفير إثيوبيا في مصر، عن تفائل الجانب الإثيوبي، بشأن مفاوضات سد النهضة الأخيرة، واعتبرها خطوة للأمام تصب في صالح الشعوب الثلاثة.

وأشار "مفتي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنه ليس لديه تفاصيل عن المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان وأثيوبيا بوساطة أمريكية، لكن يتوقع الوصول لحل قبل يناير المقبل.

وأكد أن أن الدول الثلاث لديهم حكمة تمكنهم من الوصول لحل دون وساطة طرف رابع، مشيرًا إلى أنه يعلم أن مياه النيل مهمة للمصريين، وكذلك للأثيوبيين لأنها تساعدهم في التنمية، وتوليد الكهرباء.

ووجه سفير إثيوبيا رسالة للمصريين، قائلًا: "يجب أن يعيش أولادنا وأولادكم جنبًا إلى جنب، نحتاج بعضنا لبعض، نهر النيل فرصة للاتحاد وليس التحدي".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شكري: مفاوضات سد النهضة للحفاظ على مصالح دولتي المصب

كيف يرى المجتمع الدولي قضية سد النهضة؟

أحمد موسى: السيسى لن يُفرط فى حصة مصر من مياه النيل

الديهى: "لا تقلقوا بشأن سد النهضة.. خلفكم قيادة واعية"

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

"بلطجة الإعلامي المزيف".. القصة الكاملة لفيديوهات أحمد البحقيري المسيئة

منذ حوالي 8 ساعات

إعدام "المسماري" والمؤبد والمشدد لـ32 وبراءة 20 في قضية الواحات

منذ حوالي 3 ساعات

الباز عن انخفاض أسعار السلع: "الإصلاح الاقتصادي مش فنكوش"

منذ حوالي 6 ساعات

"التنمية المحلية": "بنهتم بالمواطن المصرى من أول ما يصحى لغاية ما ينام"

الصور

image description

اجتماع الوزراء بشأن تطوير سوق العتبة التاريخي

image description

استكمال أعمال الترميم بعزبة الأفراد بمطروح

image description

"التوعية بخطورة الإدمان" ندوة لطب المنصورة بمدرسة ثانوية

image description

انطلاق أعمال الجلسة الثالثة بمؤتمر شباب الدقهلية

image description

حى ثان الزقازيق يغلق 8 مراكز للدروس الخصوصية (صور)

الأكثر قراءة

ننشر أسماء مصابى برج كهرباء أوسيم

"رجيم وليس إضرابًا".. سر امتناع نساء الإخوان عن العشاء داخل السجون

مصدر أمني: شقة هيثم أحمد زكي ما زالت تحت تحفظ النيابة

"بلطجة الإعلامي المزيف".. القصة الكاملة لفيديوهات أحمد البحقيري المسيئة

أيام زمان

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

اعترافات زير نساء سابق.. عبد المنعم ابراهيم يرد على 4 اتهامات

اعترافات صباح مع الكاهن: بولس ضحّى بالرهبنة من أجلي.. والأطرش علق صورتي على صدره 20 عامًا

اللحن الملعون.. 4 ملحنين و3 مطربين وفي الأخير ذهب إلى لبنان

ads

نجم الساعة

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

الصحة

كيف تُنقص وزنك فى الشتاء؟

أطعمة تساعد على التركيز فى الدراسة

7 عادات يومية تحمى البشرة من الجفاف في الشتاء

عادة يومية تحميك من الاكتئاب الوراثي

الرئيس نيوز

سفير أثيوبيا بمصر: "متفائل بمفاوضات سد النهضة الأخيرة"

لليوم الـ32 .. اللبنانيون يواصلون الاحتجاج فى الساحات والميادين

على أنغام تسلم الأيادى.. الجالية المصرية تستقبل السيسى فى ألمانيا

"عون": اكتشفنا مخدرات بحوزة بعض المتظاهرين.. ونرفض إغلاق الطرق

منوعات

"حسام" يعيد تراث لاعيبة زمان بفيديوهات نادرة: مظلومين في زمن اليوتيوب (فيديو)

العثور على رسومات لوحوش عملاقة ومرعبة في بيرو (صور)

مدينة صربية ترد الجميل لمورينيو

"آبل نيوز بلس" تفشل في جذب أعداد كبيرة من القراء

كشكول

بالصور.. افتتاح معرض الطفولة السنوي لمديرية الجيزة التعليمية

بلاغ يتهم معلمة بضرب تلميذ في الصف الثاني الابتدائي بالأقصر

ننشر توصيات مؤتمر الأهرام السنوي الأول للدواء

" زكى" نائبًا لرئيس جامعة قناة السويس

إسلام سياسي

"شيخ الكلتاوية السورية":ميلاد النبى هو عيدا للبشرية جمعاء

كاردينال صقلية يشيد بجهود الأزهر وإمامه الأكبر في نشر التسامح

بمناسبة المولد النبوى..."صوفية بلاد الشام" ينظمون احتفالية دينية بالجامع الكبير

رعب إخواني من تغير سياسات بريطانيا مع الجماعة

مقالات الرأي
د. منى حلمى
رمز ميكروفونات الصلاة
د.أحمد الخميسى
الشيف «شارب».. طريقة إعداد الثورة
عمرو خالد
يا حفيظ.. احفظنا
ماجد حبته
قطر.. مزاعم جديدة.. وتآمر جديد
المزيد

الثقافة

عزت القمحاوي: إيقاعي ريفي وأحب الكسل (حوار)

محمد السيد إسماعيل: "حياة كسرد متقطع" كشفت عبقرية أمجد ناصر

"القمحاوي": أمجد ناصر "غريب لا منتمي ولم يبحث عن انتماء"

سعيد الكفراوي يشارك في تأبين الشاعر أمجد ناصر

صفحتنا ع الفيس بوك