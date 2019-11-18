سفير إثيوبيا للمصريين: نقدر نوصل لاتفاق بدون "طرف رابع"

أعرب السفير دينا مفتي، سفير إثيوبيا في مصر، عن تفائل الجانب الإثيوبي، بشأن مفاوضات سد النهضة الأخيرة، واعتبرها خطوة للأمام تصب في صالح الشعوب الثلاثة.



وأشار "مفتي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنه ليس لديه تفاصيل عن المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان وأثيوبيا بوساطة أمريكية، لكن يتوقع الوصول لحل قبل يناير المقبل.



وأكد أن أن الدول الثلاث لديهم حكمة تمكنهم من الوصول لحل دون وساطة طرف رابع، مشيرًا إلى أنه يعلم أن مياه النيل مهمة للمصريين، وكذلك للأثيوبيين لأنها تساعدهم في التنمية، وتوليد الكهرباء.



ووجه سفير إثيوبيا رسالة للمصريين، قائلًا: "يجب أن يعيش أولادنا وأولادكم جنبًا إلى جنب، نحتاج بعضنا لبعض، نهر النيل فرصة للاتحاد وليس التحدي".