الإثنين 18 نوفمبر 2019 الموافق 21 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيلوسي تثير احتمال استقالة ترامب بالمقارنة مع نيكسون

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 11:58 م
ترامب
ترامب
وكالات
طباعة
جددت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي مقارنتها بين الرئيس دونالد ترامب المنتمي للحزب الجمهوري والرئيس الجمهوري السابق ريتشارد نيكسون قائلة إن الأخير الذي لاحقته الفضيحة اهتم على الأقل ببلده حتى آثر ترك السلطة قبل مساءلته في الكونجرس.

وكانت بيلوسي المنتمية للحزب الديمقراطي أبلغت الصحفيين في الأسبوع الماضي أن ضغط ترامب على أوكرانيا لفتح تحقيق مع خصومه السياسيين في انتخابات 2020 "يجعل ما فعله نيكسون يبدو صغيرا".

وفي مقابلة مع محطة "سي.بي.إس" ‬‬‬‬أشارت بيلوسي إلى استقالة نيكسون بعد فضيحة ووترغيت بشأن التنصت على مقر الحزب الديمقراطي وما تلاها من تستر.

وقالت بيلوسي "أعني أن ما فعله الرئيس (ترامب) كان أسوأ كثيرا حتى مما فعله ريتشارد نيكسون، في مرحلة ما اهتم نيكسون ببلده بدرجة كافية ليقر بأنه لا يمكن له الاستمرار".

واستقال نيكسون الذي اقترن اسمه بالفضيحة بالنسبة للكثير من الأميركيين عام 1974 بعدما وافقت اللجنة القضائية بمجلس النواب على بنود مساءلته وذلك قبل تصويت المجلس بكامل أعضائه على القضية.

بالمقابل، يهاجم ترامب وأنصاره التحقيق الذي يجريه مجلس النواب بشأن مساءلة الرئيس ويقولون إن له دوافع سياسية.

تجدر الإشارة إلى أن نيكسون هو الرئيس الأميركي الوحيد الذي استقال من منصبه.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

الباز: عادل إمام من رموز الوطن وأضاف لقوة مصر الناعمة

منذ حوالي 10 ساعات

النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعى حول وفاة هيثم أحمد زكى

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الثأر من "المسماري".. الباز: لترقد أرواح الشهداء في سلام

منذ حوالي 6 ساعات

"بلطجة الإعلامي المزيف".. القصة الكاملة لفيديوهات أحمد البحقيري المسيئة

الصور

image description

اجتماع الوزراء بشأن تطوير سوق العتبة التاريخي

image description

استكمال أعمال الترميم بعزبة الأفراد بمطروح

image description

"التوعية بخطورة الإدمان" ندوة لطب المنصورة بمدرسة ثانوية

image description

انطلاق أعمال الجلسة الثالثة بمؤتمر شباب الدقهلية

image description

حى ثان الزقازيق يغلق 8 مراكز للدروس الخصوصية (صور)

الأكثر قراءة

ننشر أسماء مصابى برج كهرباء أوسيم

"رجيم وليس إضرابًا".. سر امتناع نساء الإخوان عن العشاء داخل السجون

مصدر أمني: شقة هيثم أحمد زكي ما زالت تحت تحفظ النيابة

"بلطجة الإعلامي المزيف".. القصة الكاملة لفيديوهات أحمد البحقيري المسيئة

أيام زمان

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

اعترافات زير نساء سابق.. عبد المنعم ابراهيم يرد على 4 اتهامات

اعترافات صباح مع الكاهن: بولس ضحّى بالرهبنة من أجلي.. والأطرش علق صورتي على صدره 20 عامًا

اللحن الملعون.. 4 ملحنين و3 مطربين وفي الأخير ذهب إلى لبنان

ads

نجم الساعة

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

الصحة

كيف تُنقص وزنك فى الشتاء؟

أطعمة تساعد على التركيز فى الدراسة

7 عادات يومية تحمى البشرة من الجفاف في الشتاء

عادة يومية تحميك من الاكتئاب الوراثي

الرئيس نيوز

سفير أثيوبيا بمصر: "متفائل بمفاوضات سد النهضة الأخيرة"

لليوم الـ32 .. اللبنانيون يواصلون الاحتجاج فى الساحات والميادين

على أنغام تسلم الأيادى.. الجالية المصرية تستقبل السيسى فى ألمانيا

"عون": اكتشفنا مخدرات بحوزة بعض المتظاهرين.. ونرفض إغلاق الطرق

منوعات

"حسام" يعيد تراث لاعيبة زمان بفيديوهات نادرة: مظلومين في زمن اليوتيوب (فيديو)

العثور على رسومات لوحوش عملاقة ومرعبة في بيرو (صور)

مدينة صربية ترد الجميل لمورينيو

"آبل نيوز بلس" تفشل في جذب أعداد كبيرة من القراء

كشكول

بالصور.. افتتاح معرض الطفولة السنوي لمديرية الجيزة التعليمية

بلاغ يتهم معلمة بضرب تلميذ في الصف الثاني الابتدائي بالأقصر

ننشر توصيات مؤتمر الأهرام السنوي الأول للدواء

" زكى" نائبًا لرئيس جامعة قناة السويس

إسلام سياسي

"شيخ الكلتاوية السورية":ميلاد النبى هو عيدا للبشرية جمعاء

كاردينال صقلية يشيد بجهود الأزهر وإمامه الأكبر في نشر التسامح

بمناسبة المولد النبوى..."صوفية بلاد الشام" ينظمون احتفالية دينية بالجامع الكبير

رعب إخواني من تغير سياسات بريطانيا مع الجماعة

مقالات الرأي
د. منى حلمى
رمز ميكروفونات الصلاة
د.أحمد الخميسى
الشيف «شارب».. طريقة إعداد الثورة
عمرو خالد
يا حفيظ.. احفظنا
ماجد حبته
قطر.. مزاعم جديدة.. وتآمر جديد
المزيد

الثقافة

عزت القمحاوي: إيقاعي ريفي وأحب الكسل (حوار)

محمد السيد إسماعيل: "حياة كسرد متقطع" كشفت عبقرية أمجد ناصر

"القمحاوي": أمجد ناصر "غريب لا منتمي ولم يبحث عن انتماء"

سعيد الكفراوي يشارك في تأبين الشاعر أمجد ناصر

صفحتنا ع الفيس بوك