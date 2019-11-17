هواوى تبحث إطلاق هاتف جديد قابل للطي

تبحث شركة هواوي الصينية إمكانية إطلاق هاتف جديد قابل للطي، وذلك وفقًا لبراءة اختراع تم تقديمها مؤخرًا تتضمن صورًا تظهر جهازًا قابلًا للطي رأسيًا، وقد يكون هذا التصميم مشابهًا للتصميم الذي رأيناه عبر هاتف موتورولا الجديد المسمى Motorola Razr.

واستخدمت هواوي الصور في براءة اختراع للتصميم تم تقديمها إلى نظام لاهاي الدولي للتصميم، وتحتوي براءة الاختراع على بيانات بشأن التسجيلات الدولية الجديدة، والتجديدات، والتعديلات التي تؤثر على التسجيلات الدولية الحالية.

وتدار قاعدة البيانات هذه من قبل ويبو WIPO أو المكتب العالمي للملكية الفكرية.

ويعد هاتف موتورولا Motorola Razr الجديد بمثابة الهاتف الذكي الوحيد من نوعه القابل للطي رأسيًا، لكنه قد يواجه قريبًا بعض المنافسة الشرسة، إذ أكدت شركة سامسونج مؤخرًا أنها تطور منتجًا مشابهًا، والآن تشير براءة اختراع جديدة إلى دخول شركة هواوي على الخط