بعد خلعها الحجاب.. صابرين تبكي على الهواء وتكشف السبب

استنكرت الفنانة صابرين، الهجوم الذي تتعرض له بعد إعلانها خلعها الحجاب، قائلة: "دايما كنت بقول إني محتشمة، ومن يوم ما لبست الباروكة، قلعت الحجاب، ومن وقتها تعبت نفسيًا جدًا وحاسة إني مقسومة نصفين".



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "كل ما أعمل حاجة يتركوا العمل، ويتكلموا عن الباروكة، تركوا كل تاريخي ومسكوا في الباروكة".



وبكت "صابرين"، على الهواء، ثم واصلت: "أنا قدمت أدوار محترمة، مربية أولادي تربية محترمة، إيه الغلط اللي عملته، ذنبهم إيه أولادي يتشتموا من ناس لا عندهم دين ولا أخلاق، الدين معاملة، ومحدش يحاسبني غير اللي خلقني، أنا كرهت أنزل الشارع، ومحدش من اللي بيهاجموني يعرفوا أنا بعمل ايه ولا بساعد مين".



وأشارت إلى أن أهلها وأولادها وزوجها، لم يعترضوا على خلع الحجاب، لأنهم رأوها تعاني نفسيًا من التناقضات.