حظك اليوم.. برج الحوت الإثنين 18 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الحوت قالت:



مهنيًا: عليك أن تفكر بإيجابيّة وتكتفي نهارًا بالعمل المهمّ.



عاطفيًا: ظروفك تتحسّن تصاعديًا لتصبح الأكثر حظًّا بهذه الأيام بتواجد الزهرة والمشتري بالقوس.



صحيًا: يقع على كاهلك بعض المسؤوليات المتبقية من اليوم الماضي وقد يزداد شعورك بالتعب تتوتّر نفسيًا أو تتعب جسديًّا؛ بسبب بذل جهد إضافي.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.