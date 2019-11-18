حظك اليوم.. برج القوس الإثنين 18 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الإثنين، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: يومك إيجابيّ بامتياز، تعيش أجواء مسليّة، وتسعى لأن تجدد بحياتك وتبحث عن مصلحتك وتأخذ فرصتك، وتميل لبعض التغيير بأمورك الشخصيّة وبمظهرك.



عاطفيًا: لديك يوم رائع للتجديد وكسر الروتين، ربما تجمعك الأقدار بشخص غريب عنك إن كنت أعزبًا، وتتقارب أفكاركما.



صحيًا: بإمكانك أن تخطط لسفر أو تهتمّ بمواضيع ترفيهيّة، وتتعرّف بأشخاص جدد، وتنال عدّة فوائد صحية لك.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.