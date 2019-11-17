السعودية تكشف حقيقة فرض زكاة على حسابات الأفراد بالبنوك

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، مساء اليوم الأحد، أن الأخبار المتداولة عن فرض الزكاة على حسابات الأفراد البنكية غير صحيحة.



وأوضحت الهيئة في بيان مساء اليوم، أن لائحة الزكاة المعدلة المزمع تطبيقها في بداية يناير 2020م سيتم تطبيقها على الكيانات التجارية للسعوديين والخليجيين المقيمين في المملكة فقط وليس على الأفراد، كما تطبق ضريبة الدخل على الشركات والكيانات الأجنبية، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".



ودعت الهيئة الجميع للحصول على أي معلومة تخص الزكاة أو الضرائب من خلال قنواتها الرسمية والتواصل معها.



وأشارت الوكالة إلى أن لائحة الزكاة المعدلة بقرار وزاري رقم 2216 تتميز بزيادة وضوح طريقة حساب الزكاة للمكلفين الذين يمسكون دفاتر تجارية، وتسهيل طريقة حساب الزكاة للمكلفين الذين لا يمسكون دفاتر تجارية وزيادة توضيح الإجراءات المتعلقة بجباية الزكاة، وتوحيد المصطلحات المستخدمة في اللائحة وتعريفها، وتطوير طريقة حساب نسبة الزكاة.