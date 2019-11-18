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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج العقرب الإثنين 18 نوفمبر 2019

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 04:52 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج العقرب قالت:

مهنيًا: يوم لابأس به وقد تحدث تغييرات جديدة لصالحك كما تهتمّ بأمور المعيشة والعائلة والشراء بطريقة عمليّة.

عاطفيًا: فلكيًّا يومك جيّد وتبدو شخصًا محبًّا للتملّك فتظهر غيرتك وهناك مفاجئة إيجابيّة.

صحيًا: مشاكل صحية قد تحدث لك كن حذر.

قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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