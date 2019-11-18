حظك اليوم.. برج الميزان الإثنين 18 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الميزان قالت:



مهنيًا: تحالفك الحظوظ بهذا اليوم خاصّة بالعمل الجماعي والشراكة والفوائد التي تتلقاها وبالمكاسب والعلاقات.



عاطفيًا: الحلول ممكنة وبين يديك ويومك رائع قد تبدو مهتمًّا أكثر بعلاقة صداقة وكذلك تحدث مفاجآت جميلة تعطيك شعورًا إيجابيًّا.



صحيًا: تشعر بتحررّ وتتمتّع بذكاء وفطنة وتجذب اهتمام الجنس الآخر.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.