حظك اليوم.. برج العذراء الإثنين 18 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا: لاتقلق وحاول الابتعاد عن الأشخاص والأجواء السلبية.



عاطفيًا: الوضع لابأس لكنه ليسَ الأفضل بسبب معاكسات مؤقتة للقمر يجعل منك شخصًا عصبيًّا.



صحيًا: تعيش بعض التوتر ويكون الحدس فيه خوف وتبدو أكثر كآبة.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.