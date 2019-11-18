حظك اليوم.. برج الأسد الإثنين 18 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: ينتقل القمر إلى برجك فيعطيك ارتياحًا شخصيًّا، حيث تبدو أكثر تفاؤلًا ويزيدك شعبيّة بين الناس.



عاطفيًا: يوم للتجديد وتبدو متمتّعًا بحضور ملفت.. وبهذه الفترة تزيد لديك علاقات الصداقة.



صحيًا: تسعى أن تجددّ بحياتك مزوّدًا بثقة كبيرة بالنفس، الأمر الذي يعود بالنفع على الصحة.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.