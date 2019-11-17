روسيا تكشف حجم صادرات أسلحتها إلى الشرق الأوسط سنويا

أعلنت روسيا أن حجم صادراتها من الأسلحة إلى دول الشرق الأوسط يتجاوز سنويا ملياري دولار أمريكي.



وقال مدير الوكالة الفدرالية للتعاون العسكري التقني الروسية، دميتري شوغاييف، خلال مشاركته في "معرض دبي للطيران 2020": "على مدار السنوات الـ 5 الماضية، يتخطى حجم صادرات المنتجات العسكرية إلى هذه المنطقة مستوى ملياري دولار أمريكي، ما يساوي نسبة تتراوح بين 10 إلى 20% من الحجم الإجمالي للصادرات (الروسية إلى الشرق الأوسط)".



وأضاف شوغاييف: "كما تتميز حصة هذه المنطقة في حقيبة الحجوزات الخاصة بالمنتجات الروسية ذات الاستخدام العسكري باستقرار، حيث يبلغ مستوى 10 – 20%".



وتبلغ قيمة إجمالي الصادرات الروسية في القطاع العسكري نحو 50 مليار دولار أمريكي.