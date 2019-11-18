حظك اليوم.. برج الثور الإثنين 18 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الاثنين، وفيما يخص برج الثور قالت:

مهنيًا: يوم آخر يحمل بعض التعب والهموم..قد تبدو شخصًا غامضًا منشغل بأمورك الشخصيّة وتشعر أنك مكبّل ومقيّد..كذلك المسؤولية على عاتقك خاصّة ضمن المنزل وتجاه محيطك العائلي.

عاطفيًا: يوم لا يعدك بالكثير وليس مناسبًا للشراكة العاطفية وخاصة أنّ طبعك يميل للمزاجية الشديدة ولاشيء معك مضمونًا.

صحيًا: عززّ التفكير الإيجابيّ وحاول أن تتقبّل الصعوبات بهذا اليوم الذي ينتهي بشكل أفضل.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.