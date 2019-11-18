حظك اليوم.. برج الحمل الإثنين 18 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الاثنين، وفيما يخص برج الحمل قالت:

مهنيًا: يوم يعتبر للحظّ ونفسيًّا تشعر براحة وانسجام وقبول ضمن محيطك.. حيث تتأقلم بكلّ الظروف وتحاول أن تفعل كلّ ما يجعلك سعيدًا ويسلّيك.

عاطفيًا: تبدو مليئًا بالطاقة ومتفائل وتميل للمرح وصراحتك ليست جارحة.

صحيًا: وقت مناسب للتنزّه والتجديد وزيارة أو استقبال الأصدقاء.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.