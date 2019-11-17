إيران تدين دعم بومبيو لمثيري الشغب في البلاد

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي تصريحات وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو لدعم مثيري الشغب والفوضى في بعض المدن الإيرانية.

وفي تصريح له مساء اليوم الأحد، استهجن موسوي وادان تصريحات بومبيو التدخلية والداعمة لمثيري الشغب والفوضى في ايران، وقال إن الشعب الايراني يعلم جيدا بان مثل هذه التصريحات المنافقة والمزيفة لا تتضمن اي تعاطف صادق وحقيقي ينم عن الحرص (على مصلحة الشعب الايراني)،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

واضاف "من اللافت ابداء التعاطف مع شعب واقع تحت ضغط الارهاب الاقتصادي الاميركي، ولقد ورد من قبل صراحة على لسان هذا الشخص بالذات بانه ينبغي تجويع الشعب الايراني كي يرضخ امامنا".

يشار إلى أن الحكومة الإيرانية أعلنت مساء أول أمس الجمعة عن تحصيص الوقود ورفع أسعاره بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة بسبب العقوبات التي تفرضها عليها أمريكا،ما أدى إلى اندلاع احتجاجات في ايران.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية بأنه تم إلقاء القبض على نحو ألف شخص خلال الاحتجاجات،بينما حذرت السلطات الإيرانية من رد فعل قوي.

من جانبها، ذكرت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أنه تم تسجيل 27 قتيلا خلال الاحتجاجات.