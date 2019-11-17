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عمر مروان: حظينا بمصداقية عالية داخل مجلس حقوق الإنسان

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 11:36 م
عمر مروان
عمر مروان
أحلام عبدالرحمن
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قال عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن الوفد المصري الذي توجه إلى جنيف، من أجل المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان بمصر، أعد التقرير على مدار 3 سنوات، وضم تسجيل ما تم إنجازه بالفعل على أرض الواقع، ولييس ما يخطط له.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، جهز أكثر من لقاء مع مجموعات، المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية ومجموعة الدول الإفريقية، ومجموعة دول عدم الانحياز.

وأوضح أن أبرز الملاحظات كانت عن اكتظاظ السجون، واعتقال متظاهرين، وسجناء رأي، واختفاء قسري، وهذه الأمور تم الرد عليها، حيث كلف النائب العام النيابة العامة بتفتيش منطقة سجون طرة، وأدلى المسجونون بشهاداتهم بالصوت والصورة، ومصداقية مصر كانت عالية، وتلقى التقرير المصري كمًا من الإشادة، لأنه عكس واقع حقيقي.

وعن اعتقال المتظاهرين، أشار مروان، إلى أن الوفد أوضح للمجلس أن المقبوض عليهم خالفوا قانون التظاهر ولم يقدموا إخطارًا، بالتالي فهم ارتكبوا مخالفة قانونية، أما وفاة مرسي فكانت أمام اعين الجميع، والنيابة العامة تجري تحقيقًا.

وأردف:"أكدنا أنه لا يوجد سجين رأي، وإنما تجاوز في الرأي لارتكاب جريمة أخرى، كحض على تمييز أو بث كراهية أو يحض على عنف، وبالنسبة للاختفاء القسري فثبت أن منهم من هرب من الثأر أو انضم لداعش، أو هرب للزواج".

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