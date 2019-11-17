مصدر أمني: شقة هيثم أحمد زكي ما زالت تحت تحفظ النيابة

كشف مصدر أمني عن عدم مطالبة أية من ورثة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي بشقته كميراث لهم.



وقال المصدر إن الشقة مسرح وفاة الفنان بكومباوند بيفرلي هيلز ما زالت تحت تحفظ النيابة العامة، وعقب تغيير رجال مباحث قسم شرطة الشيخ زايد ثان "كالون" الشقة تم الاحتفاظ بالمفتاح في عهدة قسم الشرطة لحين صدور أمر من النيابة العامة بتسليمها لأحد الورثة.



وأوضح المصدر أن قسم الشرطة لم يتسلم حتى الآن أية أوامر من النيابة العامة بتسليم الشقة لأي شخص.



وانتشرت خلال الفترة الأخيرة شائعات كثيرة حول ميراث الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وادعى البعض وجود صراع بين أسرته على ميراثه في حين ادعى البعض الآخر وجود وصية من الفنان الشاب الراحل تتعلق بالميراث.



ونفى مصدر مقرب من الأسرة وجود أي نزاع بينهم على ميراث هيثم أحمد زكى، نافيا اقتحام عماته شقته في بيفرلي هيلز، والاستيلاء عليها، وكذلك نفى المصدر وجود أي وصية منه بتبرعه بكل ثروته لدار أيتام، كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، وهو الأمر الذى نفاه أيضا مصدر من نقابة المهن التمثيلية.



وأكد المصدر أن كل ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح، وأنه ليست هناك أى نزاعات بين عائلة هيثم أحمد زكي على ميراث الفنان الراحل.