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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الاثنين 18 نوفمبر 2019

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:53 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي.

الحمل
مهنيًا: يوم يعتبر للحظّ ونفسيًّا تشعر براحة وانسجام وقبول ضمن محيطك.. حيث تتأقلم بكلّ الظروف وتحاول أن تفعل كلّ ما يجعلك سعيدًا ويسلّيك.
عاطفيًا: تبدو مليئًا بالطاقة ومتفائل وتميل للمرح وصراحتك ليست جارحة.
صحيًا: وقت مناسب للتنزّه والتجديد وزيارة أو استقبال الأصدقاء.

الثور
مهنيًا: يوم آخر يحمل بعض التعب والهموم.. قد تبدو شخصًا غامضًا منشغل بأمورك الشخصيّة وتشعر أنك مكبّل ومقيّد.. كذلك المسؤولية على عاتقك خاصّة ضمن المنزل وتجاه محيطك العائلي.
عاطفيًا: يوم لا يعدك بالكثير وليس مناسبًا للشراكة العاطفية وخاصة أنّ طبعك يميل للمزاجية الشديدة ولا شيء معك مضمونًا.
صحيًا: عززّ التفكير الإيجابيّ وحاول أن تتقبّل الصعوبات بهذا اليوم الذي ينتهي بشكل أفضل.

الجوزاء
مهنيًا: يوم آخر يحمل بعض التعب والهموم..قد تبدو شخصًا غامضًا منشغل بأمورك الشخصيّة وتشعر أنك مكبّل ومقيّد..كذلك المسؤولية على عاتقك خاصّة ضمن المنزل وتجاه محيطك العائلي.
عاطفيًا: يوم لا يعدك بالكثير وليس مناسبًا للشراكة العاطفية وخاصة أنّ طبعك يميل للمزاجية الشديدة ولا شيء معك مضمونًا.
صحيًا: عززّ التفكير الإيجابيّ وحاول أن تتقبّل الصعوبات بهذا اليوم الذي ينتهي بشكل أفضل.

السرطان
مهنيًا: يوم مريح بكلّ الأحوال وبإمكانك أن تهتمّ بالنواحي الترفيهية.. وقد تحصل على مكاسب ماديّة وتتداول المال إن كان من ربح أو نفقات تصرفها.
عاطفيًا: أمورك جيّدة وتمتلك حدسًا إيجابيًّا تجاه ما ينتظرك.
صحيًا: لديك بهذا اليوم وضع روتينيّ انتظر تغييرات مهمّة ابتداءً من اليوم التالي.

الأسد
مهنيًا: ينتقل القمر الى برجك فيعطيك ارتياحًا شخصيًّا حيث تبدو أكثر تفاؤلًا ويزيدك شعبيّة بين الناس.
عاطفيًا: يوم للتجديد وتبدو متمتّعًا بحضور ملفت..وبهذه الفترة تزيد لديك علاقات الصداقة.
صحيًا: تسعى أن تجددّ بحياتك مزوّدًا بثقة كبيرة بالنفس، الأمر الذى يعود بالنفع على الصحة.

العذراء
مهنيًا: لاتقلق وحاول الإبتعاد عن الأشخاص والأجواء السلبية.
عاطفيًا: الوضع لا بأس لكنه ليسَ الأفضل بسبب معاكسات مؤقتة للقمر يجعل منك شخصًا عصبيًّا.
صحيًا: تعيش بعض التوتر ويكون الحدس فيه خوف وتبدو أكثر كآبة.

الميزان
مهنيًا: تحالفك الحظوظ بهذا اليوم خاصّة بالعمل الجماعي والشراكة والفوائد التي تتلقاها وبالمكاسب والعلاقات.
عاطفيًا: الحلول ممكنة وبين يديك ويومك رائع قد تبدو مهتمًّا أكثر بعلاقة صداقة وكذلك تحدث مفاجآت جميلة تعطيك شعورًا إيجابيًّا.
صحيًا: تشعر بتحررّ وتتمتّع بذكاء وفطنة وتجذب اهتمام الجنس الآخر.

العقرب
مهنيًا: يوم لا بأس به وقد تحدث تغييرات جديدة لصالحك كما وتهتمّ بأمور المعيشة والعائلة والشراء بطريقة عمليّة.
عاطفيًا: فلكيًّا يومك جيّد وتبدو شخصًا محبًّا للتملّك فتظهر غيرتك وهناك مفاجئة إيجابيّة.
صحيًا: مشاكل صحية قد تحدث لك كن حذر.

القوس
مهنيًا: يومك إيجابيّ بامتياز..تعيش أجواء مسليّة وتسعى لأن تجدد بحياتك وتبحث عن مصلحتك وتأخذ فرصتك وتميل لبعض التغيير بأمورك الشخصيّة وبمظهرك.
عاطفيًا: لديك يوم رائع للتجديد وكسر الروتين..لربما تجمعك الأقدار بشخص غريب عنك إن كنت أعزبًا وتتقارب أفكاركما.
صحيًا: بإمكانك أن تخطط لسفر أو تهتمّ بمواضيع ترفيهيّة وتتعرّف بأشخاص جدد وتنال عدّة فوائد صحية لك.

الجدي
مهنيًا: قد تقلّ الحظوظ وتبدو مندفعًا غضوب سريع التأثر والعصبية ولاتعرف أن تجد حلاًّ سريعًا.
عاطفيًا: الوضع هذا اليوم مربك بعض الشيء وطبعك عصبيّ وتبدو أكثر حساسيّة للكلام وربما تفسّر بنفسك ما ليسَ مقصودًا انتبه من خلاف عابر.
صحيًا: عليك أن تنتبه بهذا اليوم من نواحي الصحّة النفسيّة وبطريقة تعاملك مع الآخرين.

الدلو
مهنيًا: لديك يوم مهمّ حيث تعيش فترة جيّدة فيها أخبار تنتظرها.. صباحًا يكون هناك تطورات إيجابية..وقت ملائم للمشاركة والحياة الاجتماعية.
عاطفيًا: الظروف إيجابيّة مناسبة للحب والعواطف وربما لديك لقاءً مميّزًا أو تتواصل وتتكلم وتحاول أن تبدأ بشيء جديد.
صحيًا: تتحسّن صحتك وتميل للاهتمام بمظهرك وتدللّ نفسك فقط تحاشى مواجهة عدوّك.

الحوت
مهنيًا: عليك أن تفكر بإيجابيّة وتكتفي نهارًا بالعمل المهمّ.
عاطفيًا: ظروفك تتحسّن تصاعديًا لتصبح الأكثر حظًّا بهذه الأيام بتواجد الزهرة والمشتري بالقوس.
صحيًا: يقع على كاهلك بعض المسؤوليات المتبقية من اليوم الماضي وقد يزداد شعورك بالتعب تتوتّر نفسيًا أو تتعب جسديًّا بسبب بذل جهد إضافي.

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