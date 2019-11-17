وفد أمريكي يصل غزة

وصل وفد أمريكي، اليوم الأحد، إلى شمال قطاع غزة لتفقد موقع المستشفى الميداني الأمريكي الذي يتم إنشاؤه قرب معبر بيت حانون.



وقالت "هيئة البث الإسرائيلية" الرسمية، اليوم، إن الدفعة الأولى من معدات المستشفى دخلت القطاع قبل شهرين، ومن المقرر أن يدخل الباقي خلال أيام، حيث وافقت دولة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة المستشفى الميداني ضمن تفاهمات أبرمت مع الفصائل الفلسطينية في غزة برعاية أممية مصرية وبتمويل قطري.



وشنت قوات الاحتلال الأيام الماضية عدوانا على قطاع غزة أسفر عن مقتل 34 فلسطينيا وجرح أكثر من 100 آخرين.



وأوقفت سلطات الاحتلال العدوان على القطاع بعد وساطات من قبل مصر والأمم المتحدة.