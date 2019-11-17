ياسر رزق: شعب مصر يستحق حياة سياسية سليمة وناضجة

قال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن شعب مصر يستحق حياة سياسية سليمة وناضحة، مشيرًا إلى أن مصر عرفت النظام النيابي والليبرالي من قرابة 100 سنة بعد دستور 23.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمُذاع عبر فضائية "ON E": "بعد ثورتين كان لابد أن يكون هناك نقلة في الحياة السياسية وكل شيء بأوان وكان لدينا تحديات على رأسها التحدي الأمني وتحدي داخل الوادي وأمن المواطن وأمن المدن وأمن شمال سيناء في مواجهة الجماعة الإخوانية أو تنظيم داعش وغيره،وبعد ذلك عندما هدأت الأوضاع وبدأ الاستقرار الأمني اتجهنا للإصلاح الإقصتادي والذي كان من الممكن أن يتم بعد 30 يونيو ولكن انتظر حتى اللحظة الأكثر ملائمة لتنفيذه لتنفيذه في نوفمبر 2016 وبعد تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف.



وتابع: "العام المقبل سيشهد انتخابات مجلس شيوخ ونواب وانتخابات مجالس محلية لابد أن تتحاور الأحزاب والقوى السياسية والنخبة والصفوة المثقفة، والهدف مما أكتب أنه لدينا في التشريعات المقبلة المكملة للدستورقانون خاص بالحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس الشيوخ وقانون الإدراة المحلية لان عليه مستقبل البلد فلابد أن لا يمر هذا الكلام ولابد أن يكون هناك بحث عليه ولابد أن يكون هناك مراكز للبحوث والتفكير وغيرها وتجمع فيه العقول لأنها ثروتك الحقيقة".



واستطرد: " إذا كانت 2019 بداية عملية الإصلاح السياسي في إطار المشروع الوطني المصري فعام 2020 عام الإنطلاق في عملية الإصلاح السياسي ولابد من مشاركة الجميع"، مؤكدًا أنها مرحلة تستوجب توسيع مجال الحريات وبالتحديد حرية الرأي والتعبير والصحافة لأنها السياج الحقيقي الذي يحمي أي إنجازات.