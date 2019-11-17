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"مشروع مودة": تدريب أكثر من 20 ألف طالب للحد من الطلاق

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 11:08 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال ممدوح ناجح، منسق مشروع "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة، إن المشروع أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي وكلف به وزيرة التضامن الاجتماعي بمنتدى الشباب السادس للحد من ظاهرة الطلاق في المجتمع، بعد وصول نسب الطلاق في 2017 إلى 198 ألف حالة طلاق سنويا، و540 حالة طلاق يوميًا بمعدل 20 حالة طلاق كل ساعة.

وأضاف "ناجح"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، أن العمل في ذلك المشروع تم من خلال شراكة حدثت بين وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان والتنمية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الدفاع، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، لدعم كيان الأسرة المصرية.

وأوضح أن المشروع استفاد بالتجارب التي أطلقتها كل من ماليزيا وسلطنة عمان، للحد من الطلاق، وفي أعقاب ذلك تم توجيه رسائل بأشكال مختلفة تليق بفكر الشباب الحالي وطريقة تعاملهم.

وأكد أنه تم العمل مع الشباب المقبلين على الزواج من سن 18 وحتى 25 عاما، وتم إجراء تدريب في 5 جامعات في 3 محافظات هم الأعلى في نسب الطلاق: "القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد".

وأشار إلى أن التدريب خضع له 20770 ألف طالب خلال العام الدراسي الماضي، ومع بداية العام الدراسي الجديد تم تعميم المشروع على مستوى الـ26 جامعة في الـ27 محافظة.

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