بـ "طائرة خاصة".. محمد رمضان يسافر السعودية لإحياء حفل غنائي (فيديو)

غادر الفنان محمد رمضان، القاهرة متجهًا إلى السعودية لإحياء حفل غنائي كبير ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه.



ونشر محمد رمضان، فيديو قبل سفره للرياض، قال فيه: "في طريقي للرياض علشان نعمل أقوى حفلة في الرياض ثقة في الله نجاح متحمس اني أشوفكم أكتر ما انتم متحمسين للحفلة أشوفكم على خير وإن شاء الله نعمل أقوى حفلة في الشرق الأوسط".



ونشر محمد رمضان فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وظهر خلال تسجيله الفيديو على متن طائرة خاصة برفقة شقيقة محمود رمضان ومساعديه، والحفل من المقرر إقامته يوم 21 نوفمبر.