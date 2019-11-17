تهتك بالرأس.. مناظرة النيابة لجثامين عمال برج كهرباء أوسيم

أجرت نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هاني رئيس النيابة مناظرة لجثامين 5 عمال ضحايا انهيار برج كهرباء أوسيم.



وأسفرت المناظرة عن أن المتوفين تنوعت إصاباتهم بين تهتك بالرؤوس وجروح قطعية وكسور وكدمات، ووقع مفتش الصحة كشفا طبيا ظاهريا علي الجثامين فقررت النيابة التصريح بدفنهم دون تشريح وتسليمهم لذويهم.



وتبين من التحريات، أن عمال أحد شركات المقاولات كانوا يعملون لفك البرج المنهار والذي يبلغ ارتفاعه "١١٠ أمتار" حيث تمكنوا من إحلال مسافة ٨٥ مترا من البرج.



وشرحت التحريات أن العمال سقطوا من مسافة ٢٥ مترا حال استكمال فك الجزء المتبقي من البرج، وهو ما أدى إلى مصرع كل من كريم محمد ابراهيم ٢٨ طلخا الدقهلية، واحمد ابراهيم مدين سن ٢٢ طلخا الدقهلية، وابو الوفا اسعد ٣٥ الصبريات دشنا قنا، وابراهيم محمد عبد الرحمن ٣٣ الصبريات دشنا قنا، وتوفي الخامس من بين المصابين بعد التأثر بجراحه، وإصابة اثنين آخرين.