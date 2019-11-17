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سياسي لبناني: حزب الله دافع عن الفاسدين وطالب باستمرارهم في السلطة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 10:42 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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قال المحلل السياسي اللبناني محمد سعيد الرز، إن الطبقة السياسية الحالية في لبنان لن تستلم أمام الغضب الشعبي، وتصرفت مع المتظاهرين على أنهم ممولين خارجيًا ولهم أغراض سياسية.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن كل ملفات الفساد في لبنان اكتشفت بالتزامن مع الانتفاضة الحالية الموجودة بالشارع، مشيرًا إلى أن أبرز ملفات الفساد كان في وزارة الاتصالات.

وتابع أن وزارة الاتصالات أخذت من كل مواطن 5 دولار مقابل خط الهاتف، وتبين أن لبنان هي الأغلى في الوطن العربي في قيم خدمات الاتصالات، وتقدمها نظير 118% من قيمة الخدمة.

وواصل أن حزب الله انتقل من حزب مقاوم لإسرائيل إلى حزب سياسي بعد أن تدخل في السياسيات الداخلية وسيعامل معاملة الحزب السياسي، مشيرًا إلى أن حزب الله طالب باستمرار الطبقة الفاسدة، رغم أنه يرفع شعار الدفاع عن المظلومين.

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