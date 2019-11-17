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"غرامة بالملايين".. "حماية المستهلك" يحذر من العروض الوهمية في البلاك فرايداي

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 10:33 م
حماية المستهلك
حماية المستهلك
أحلام عبدالرحمن
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قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الدولة تتخذ إجراءات كاملة لحماية المستهلك، وحفظ حقوقه، من خلال استراتيجية كاملة لضبط الأسواق، مؤكدًا أن الجهاز أقر عقوبة تصل لـ 2 مليون جنيه، على التجار والبائعين، نتيجة العروض الوهمية الخاصة بـ"البلاك فرايداي".

وأضاف "عبدالمعطي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "TEN"، أن الجهاز استحدث خدمة سيارات الضبطية القضائية، والموجودة في الأسواق والمناطق التجارية، لضبط أي ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك.

وأوضح، أن الجهاز استدعى كل الشركات، التي أعلنت عن عروضها لـ "البلاك فرايداي"، وتم عمل محضر إجراءات، بالتزامهم بالضوابط القانونية، المنظمة لتلك العروض.

وأكد "عبدالمعطي"، أن الإجراءات تقضي بأن تكون تلك العروض حقيقية وليست وهمية، ويتم الإعلان فيها عن السعر قبل التخفيضات، والسعر أثناء التخفيضات بشكل واضح غير قابل للتأويل: "فيه عقوبات شديدة"، متابعًا: "سيتم عمل محاولات شراء من خلال بعض أفراد الجهاز غير المعروفين".

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