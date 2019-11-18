صابرين.. رحلة خلع الحجاب بدأت بـ"الباروكة"

أثارت الفنانة صابرين الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بدون الحجاب، معلنة بذلك خلعها للحجاب، الأمر الذي تسبب في دهشة الكثيرين.



وكان خلع الحجاب بالنسبة لصابرين قد أخذ الكثير من الأشكال، بدأ من "البونيه" وحتى "باروكة الشعر".



فمسلسل "شيخ العرب همام"، أول مسلسل تقدمه صابرين مرتدية الباروكة بدلا من الحجاب، بحجة أنها بذلك لا تكشف عن شعرها الحقيقي.



وتوالت المسلسلات، حيث ظهرت بمسلسل "دكتور أمراض نساء"، و"الشك"، و"أفراح القبة"، وأخيرًا "فكرة بمليون جنيه" رمضان الماضي.



وكانت تصريحات الفنانة صابرين، مثيرة للجدل دائمًا بشأن الحجاب، فقد صرحت أن قرار الحجاب كان قرارها الشخصي، ولا تفضل وصف نفسها بالمحتشمة، لكن ما ترتديه هو ستايل خاص بها وتحبه.



"أنا مش محجبة ومحدش يدخل في حياتي".. كان من أكثر التصريحات التي اتسمت بالعنف من صابرين، خلال تكريمها بأحد المهرجانات.



وفي برنامج الإعلامية بسمة وهبة وجهت سؤالًا لها: "هل أنتِ محجبة ولا لابسة باروكة؟" فأجابت: "إنتِ مالك.. لابسة اللي لبساه.. من فضلك ملكيش دعوة باكل أيه وبلبس أيه.. أنا فنانة وليا تاريخي".