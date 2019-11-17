سيرين عبدالنور تكشف تفاصيل دورها في "الديفا"

قالت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، إنها سعيدة لمشاركتها في مسلسل "الديفا"، ووجهت رسالة شكر خاصة لصناع العمل لاختيارها لكي تكون جزءا منه.



وأضافت خلال لقائها في برنامج "MBC Trending"، والمُذاع عبر فضائية "mbc 4": "فكرة العمل كتير حلوة وهو عبارة عن 8 حلقات تعرض لمدة 8 دقائق وتشتمل على العديد من المواقف"، مشيرة إلى أن العمل هو قصة كل فنانة تعرفيها، حيث إنها تكون مبسوطة أمام الكاميرا، وهي في الواقع لديها الكثير من المشاكل سواء كانت شخصية أو عائلية.



وأكدت أن "شخصية الديفا هي متناقضة، وكثيرة تشبهها أوقات تكون قوية بأوقات القوة ولكنها تمر بأوقات ضعف كثيرة ولكن القريبين منها يعلمون ذلك".



مسلسل "الديفا"، من بطولة سيرين عبدالنور، والفنانة بوسي، ويعقوب الفرحان.