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القبلة

خاص.. ننشر محاور مؤتمر الأزهر العالمي لـ"تجديد الفكر الديني"

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 10:21 م
مؤتمر الأزهر العالمى
مؤتمر الأزهر العالمى لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية
أميرة العنانى
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تستعد مؤسسة الأزهر الشريف لعقد مؤتمر دولى، فى يناير المقبل، تحت عنوان «مؤتمر الأزهر العالمى لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية»، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وكشفت مصادر داخل مؤسسة الأزهر عن أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كلف بعقد مجموعة من ورش العمل خلال المؤتمر، تضم ممثلين عن مختلف مؤسسات الدولة، وأيضًا التحاور مع فئات المجتمع حول تحديات تجديد الفكر الدينى، فضلًا عن دعوة علماء متخصصين من جميع أنحاء العالم الإسلامى للمشاركة فى الحدث.

كما وجه «الطيب» الشكر والتقدير للرئيس السيسى على استجابته ودعمه لمؤتمر الأزهر الشريف من أجل تحقيق رسالته فى بيان سماحة الإسلام ونبذ الفكر المتطرف.

ويناقش المشاركون ٦ قضايا رئيسة، الأولى تتعلق بقضية تجديد العلوم الإسلامية ووكيفية إعداد داعية إسلامى واعٍ، وآليات تجديد الخطاب الدينى، وعلوم اللغة والقرآن والسنة وأصول الفقه والكلام والعقيدة والفلسفة.

كما يتطرق المؤتمر لتناول القضايا السياسية والأمنية والوطنية، واستعراض وثائق الأزهر فيما يخص التجديد والتحديث، ومناقشة أطروحة مدنية الدولة، وتفنيد أفكار تنظيم داعش الإرهابى، وشرح مقاصد الشريعة وحقوق الإنسان فى الحياة والدين والكرامة وحماية الطفل والمواطنة والمساواة فى الحقوق والواجبات.

وتتعلق القضية الثالثة بالشأن الاجتماعى والأسرى، وتشمل العدالة الاجتماعية ومقاومة الفقر والقوامة وحقوق المرأة، واستعراض مشروع قانون الأزهر الجديد للأحوال الشخصية، والأخطار الناتجة عن الطلاق والتفكك الأسرى.

ويتناول المشاركون عددًا من القضايا التنموية والمعاملات المصرفية، والتوعية بأهمية المحافظة على الآثار باعتبارها ملكية عامة، ومخاطر تهديد المنشآت العامة للدول، وشرح نظام الوقف ودوره التنموى والتعليمى والاجتماعى والثقافى، وبيان أن التصدى للفساد مسئولية مجتمعية، واستعراض آليات إنشاء الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وأضرار البطالة والكسل.

ويناقش المؤتمر جملة من القضايا التى تهم الشباب، مثل الزواج العرفى، والحياة الزوجية، والتربية الرياضية والأخلاقية، والإلزام بمرحلة التعليم العام، وأن اللغة القومية أساس الهوية، وقضية تطوير التعليم والجهود المبذولة فيها، وأوضاع البنية التحتية، وأخطار المخدرات والتدخين.

كما يتطرق المؤتمر لمناقشة قضايا علمية وطبية، وبيان الرأى الفقهى فى قضايا جدلية، مثل نقل الأعضاء، والتعديل الوراثى للتحكم فى مواصفات الجنين، وإنشاء بنوك للسائل المنوى والبويضات، واستعراض جهود الدولة فى المنظومة الصحية والتأمين الصحى الشامل، وميثاق الشرف الذى يحكم مزاولة مهنة الطب.

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